DSÖ: Omicron varyantının tespit edilmesinden dünya genelinde 80 milyon yeni vaka tespit edildi

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus, Koronavirüs'ün Omicron varyantı tespit edildiğinden bu yana 80 milyon vaka tespit edildiğini açıkladı.

DSÖ Genel Direktörü Ghebreyesus, düzenlediği basın toplantısında Omicron varyantının ilk tespit edildiğinden bu yana dokuz hafta geçtiğini, dünya genelinde 80 milyon vaka tespit edilidiğini açıkladı. Ghebreyesus, bu rakamın 2020'de tespit edilen toplam Covid vakasından daha fazla olduğunu vurguladı.

DSÖ Genel Direktörü, Omicron varyantının "son varyant" olduğunu, pandeminin sonunu getireceğini düşünmenin "tehlikeli" olacağını belirtti. Öte yandan Ghebreyesus, doğru önlemler alınırsa pandemide akut dönemden bu yıl çıkılabileceğini belirtti.

DSÖ Genel Direktörü "Şu an durumlar başka varyantların oraya çıkmasına uygun" diye uyardı.

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24/01/2022 15:54