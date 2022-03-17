DSÖ, Rus aşısı Sputnik 'nin değerlendirmesini ertelediklerini açıkladı

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17/03/2022

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DSÖ, Rus aşısı Sputnik 'nin değerlendirmesini ertelediklerini açıkladı

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), Rusya'nın geliştirdiği Kovid-19 aşısı Sputnik V'nin değerlendirme sürecinin, Rusya-Ukrayna savaşı nedeniyle ertelendiğini bildirdi.

Örgütün Cenevre'deki merkezinde düzenlenen basın toplantısında gazetecilerin sorularını cevaplayan DSÖ aşı uzmanı Dr. Mariangela Simao, Sputnik V'nin acil durum kullanımının onaylanması konusunda karar vermek için DSÖ heyetinin 7 Mart'ta Rusya'ya ziyaret planladığını ancak mevcut durumun gerekli değerlendirme ve incelemeleri olumsuz etkilemesi nedeniyle bunu ertelediklerini belirtti.

Dr Simao, "değerlendirme ziyareti için yeni tarihin en kısa zamanda belirleneceğini" söyledi.

DSÖ geçen yıl, Sputnik V aşısının acil durum kullanımını onaylama fikri üzerinde düşündüklerini açıklamıştı.

Acil durum kullanımının onaylanması durumunda Sputnik V, orta ve düşük gelirli ülkelere aşı tedarik edilmesini amaçlayan COVAX programına dahil edilecekti.

 

17/03/2022 10:53
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