DSÖ: Sağlık çalışanlarının COVID-19'dan korunması için çabalar artırılmalı

Dünya Sağlık Örgütü, sağlık çalışanlarının koronavirüse karşı güvenliklerinin sağlanması ve diğer sağlık sorunlarından korunması için daha fazla çaba sarf edilmesi gerektiğini bildirdi.

Dünya Sağlık Örgütünün (DSÖ) ortak kuruluşlarla birlikte yayımladığı yazılı açıklamada, salgının başlangıcından bu yana sağlık ve bakım çalışanları için oluşan riskin boyutu değerlendirildi.

Açıklamada, sağlık ve bakım çalışanlarının geçen yıldan bu yana sadece COVID-19 nedeniyle değil artan iş yükleri sonucu psikolojik yıpranma, stres ve yorgunluk gibi sebeplerle yıprandıkları ifade edildi.

80 bin ila 180 bin sağlık ve bakım çalışanı COVID-19 nedeniyle hayatını kaybetti

DSÖ üyesi ülkelere, COVID-19'a yakalanan veya bu süreçte COVID-19 hastalarına hizmet veren sağlık ve bakım çalışanlarının sıkı takip edilmesi, sağlık durumlarının düzenli olarak raporlanması çağrısı yapıldı.

Açıklamada, DSÖ'nün hazırladığı ön rapordaki tahminlere göre Ocak 2020-Mayıs 2021 döneminde dünyada 80 bin ila 180 bin sağlık ve bakım çalışanının COVID-19 nedeniyle yaşamını yitirdiği bilgisi verildi.

"Sağlık çalışanlarına aşılamada mutlaka öncelik tanınmalı"

Üye ülkelerin siyasetçilerinden, sağlık ve bakım çalışanlarının salgın ve diğer hastalıklardan korunmasını sağlayan yasal, siyasi ve yatırımla alakalı kararları almak için yetkileri dahilinde her şeyi yapmaları istendi.

Dünya genelinde COVID-19 aşılama oranlarındaki adaletsizliğe dikkatin çekildiği açıklamada, sağlık çalışanlarına aşılamalarda mutlaka öncelik tanınması gerektiği kaydedildi.

Bu habere tepkiniz:



21/10/2021 22:36