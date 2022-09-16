DSÖ: Salgında sonu görüyoruz

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), Covid-19 haftalık can kayıplarının Mart 2020’den beri en düşük seviyeye geldiğini duyurdu.

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16/09/2022

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DSÖ: Salgında sonu görüyoruz

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), Covid-19 haftalık can kayıplarının Mart 2020’den beri en düşük seviyeye geldiğini duyurdu.

DSÖ Genel Direktörü Dr. Tedros Adhanom Ghebreyesus, “Salgını bitirmek için hiç bu kadar iyi durumda olmamıştık. Sonu görüyoruz, fakat orada değiliz” dedi. “Daha hızlı koşmalı ve bitiş çizgisini geçmeliyiz” diyen Ghebreyesus, “Bu fırsatı şimdi değerlendirmezsek daha fazla varyant, ölüm ve belirsizlik risklerine yol açarız” dedi.

16/09/2022 10:51
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TAGS: dsö, salgın, son, covid,
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