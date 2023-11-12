DSÖ: Şifa Hastanesi ile irtibatımız kesildi

DSÖ Genel Direktörü Ghebreyesus, resmi sosyal medya platformu X'ten yaptığı açıklamada, Hastanenin sürekli saldırılara maruz kaldığına dair korkunç haberlerle birlikte, durumun oldukça ürkütücü ve endişe verici olduğunu aktardı.

"DSÖ'nün Şifa Hastanesi'ndeki merkeziyle irtibatı kesildi" diyen Ghebreyesus, kendilerine ulaşan son raporlarda "Hastane tanklarla çevrili ve çıkıp kaçmak isteyenlere ateş açıldığı bunların yaralandığı ya da öldürüldüğü yönünde" haberler olduğunu vurguladı.

DSÖ'nün gelişmelerden oldukça endişe duyduğunu belirten Ghebreyesus, Gazze'de insanların hayatlarını kurtarmanın tek yolunun derhal insani ateşkes ilan edilmesi olduğu ve bu yönde çağrılarını yinelediğini belirtti.

Ghebreyesus şu ifadelere yer verdi:

"DSÖ ayrıca kritik yaralı ve hastaların sürdürülebilir, düzenli, engelsiz ve güvenli tıbbi tahliyesi için çağrıda bulunmakta olup, tüm rehinelere de uygun tıbbi bakım sağlanmalı ve koşulsuz olarak serbest bırakılmalıdır."