"Gazze'deki 36 hastaneden 13'ü kısmen hizmet verebiliyor"

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Sözcüsü Tarik Jasarevic, Gazze'de 7 Ekim 2023'ten bu yana devam eden savaşın, benzeri görülmemiş bir yıkıma yol açtığını belirtti.

Jasarevic ve Birleşmiş Milletler İnsani İşler Koordinasyon Ofisi (OCHA) Sözcüsü Jens Laerke, AA muhabirinin, "İngiltere ve ABD üniversitelerinde yapılan bir araştırmaya göre, Gazze'de ateşkes ilan edilse dahi ağustosa kadar 11 bin 580 kişi salgınlar, hastalıklar ve yaralanmalar gibi nedenlerle hayatını kaybedebilir. İsrail saldırıları şu an dursa Gazzelileri neler bekliyor? Askeri saldırılar sonrası durum için nasıl bir hazırlığınız var?" sorusunu yazılı yanıtladı.

DSÖ Sözcüsü Jasarevic, "Gazze'deki savaş, benzeri görülmemiş bir yıkıma yol açtı." ifadesini kullanarak ev, hastane, okul ve su tesisleri de dahil sivil altyapının yüzde 70 ila 80'inin tahrip edildiğinin ya da ciddi şekilde hasar gördüğünün altını çizdi.

Jasarevic, Gazze'de zar zor hayatta kalan sağlık sistemi dahil altyapının onarılmasının onlarca yıl alacağını kaydetti.

Birleşmiş Milletler Çevre Programının (UNEP), yalnızca Gazze'deki enkaz ve kalıntıları temizlemenin 3 ila 12 yıl süreceğini tahmin ettiğini hatırlatan Jasarevic, BM Ticaret ve Kalkınma Konferansının (UNCTAD), Gazze'de zor durumda olan sağlık sistemini yeniden inşa etmek de dahil genel ekonomik hasarı tersine çevirmenin on milyarlarca dolara mal olacağını öngördüğünü kaydetti.

Tarik Jasarevic, "Gazze'deki 36 hastaneden 13'ü kısmen hizmet verebiliyor. Bunların çoğu Gazze'nin güneyinde yer alıyor." ifadelerini kullandı.

Bir BM raporuna atıfta bulunarak Gazze'deki çatışmaların derhal durdurulması, yeniden yapılanma sürecinin hemen başlaması ve 2007-2022 büyüme eğiliminin devam etmesi halinde, Gazze'de 2022'deki gayrisafi yurt içi hasıla (GSYH) seviyelerine geri dönülmesinin 2092'ye kadar süreceğini belirten Jasarevic, şunları kaydetti:

"DSÖ, 110 milyon dolarlık bir mali destek talebiyle Gazze'deki hastaneleri desteklemeye yönelik operasyonel planını uygulamaya devam edecek. Bu kapsamda mevcut sağlık tesislerinin desteklenmesi, sağlık hizmetlerinin güçlendirilerek sürdürülmesi, yaralıların tedavi edilmesi, travma geçiren hastaların bakımının sağlanması ve tıbbi tahliyelerin desteklenmesi yönündeki çalışmalar devam edecek. Uluslararası acil sağlık ekipleriyle birlikte çalışmalarımızı sürdüreceğiz, ek sahra hastanelerinin kurulması konularına güçlü şekilde odaklanacağız ve akut ihtiyaçları karşılamaya çalışacağız."

- "Ölümcül sonuçlara sadece savaş ve bombardıman yol açmıyor"

OCHA Sözcüsü Laerke de Gazze'deki Filistinlilere yeterli yardımı ulaştırmamanın etkileri konusunda defalarca uyarılarda bulunduklarını hatırlattı.

"Ölümcül sonuçlara sadece savaş ve bombardıman yol açmıyor. Sefaletin artmasına neden olan halk sağlığı krizi ve açlık da ölümcül olabilir. " ifadelerini kullanan Laerke, savaş bölgesine yardım ulaştırmak için ellerinden geleni yaptıklarını ve çok uzun zamandır insani gerekçelerle ateşkes çağrısında bulunduklarını belirtti.

Laerke, çatışmalara ara verilmesiyle insani yardım operasyonlarını önemli ölçüde artırmayı planladıklarını kaydetti.