DSÖ: Ukrayna'da sağlık merkezlerine 100'ün üstünde saldırı yapıldı

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), Rusya'nın Ukrayna'da sağlık merkezlerine yaptığı saldırıların sayısının 100'ü geçtiğini duyurdu. DSÖ, sağlık hizmetlerine yönelik saldırıların uluslararası insan hakları hukukunun ihlali olduğunu da vurguladı.

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08/04/2022

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DSÖ: Ukrayna'da sağlık merkezlerine 100'ün üstünde saldırı yapıldı

DSÖ, savaşın başladığı 24 Şubat'tan bu yana sağlık merkezlerine 103 saldırı gerçekleştiği ve bunlardan 89'unun sağlık binalarını, 13'ünün ise ambulans ve tıbbi ulaşım araçlarını etkilediğini açıkladı.

Rusya'ya "savaşı durdur" çağrısı

DSÖ Genel Direktörü Dr. Tedros Adhanom Ghebreyesus, sağlık hizmetlerine yapılan saldırılar karşısında son derece öfkeli olduklarını belirterek, "Sağlık hizmetlerine yönelik saldırılar, uluslararası insan hakları hukukunun ihlalidir" dedi.

Ghebreyesus, barış sağlanmadan mevcut durumun daha iyiye gidemeyeceğini belirterek, "Rusya'ya, savaşı durdurma çağrısını" yineledi.

"Ukrayna'da sağlık sistemi giderek daha yetersiz hale geliyor"

DSÖ Avrupa Bölge Direktörü Hans Kluge, bugünkü açıklamasında, Ukrayna'nın "karanlık günler içinde olduğunu" ifade etmiş ve sağlık sisteminin giderek daha yetersiz hale geldiği uyarısında bulunmuştu.

Kluge, 24 Şubat'tan bu yana ülkede polio ve kızamık bağışıklığı oranının giderek azaldığına dikkati çekerek, Ukrayna genelindeki eczanelerin yüzde 50'sinin kapalı olduğunu ve 1000'in üzerinde sağlık merkezinin çatışma hattında kaldığını aktarmıştı.

08/04/2022 08:45
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TAGS: DSÖ, Ukrayna, sağlık merkezleri
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