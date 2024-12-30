DSÖ uyardı! Kırmızı eti böyle tüketmek ölüme yol açıyor

İdeal ölçüde tüketildiğinde vücut için belirli faydaları bulunan kırmızı et, bilinçsiz tüketimde çeşitli sağlık sorunlarına neden olabiliyor.

Özellikle işlenmiş kırmızı etler; kalp hastalıkları, yüksek tansiyon, tip 2 diyabet ve kanser gibi kronik hastalıklara yakalanma olasılığını artırabilir.

Ancak kırmızı etin yalnızca tüketim miktarı değil, pişme derecesi de genel sağlık üzerinde olumsuz etkiler yaratabilir.

Uzmanlar, kırmızı etlerin yüksek protein içeriği nedeniyle mikroorganizmalar tarafından kolayca istila edilebileceğine dikkat çekiyor. Bir hayvan doğru koşullarda kesildiğinde, et çoğunlukla steril kalır. Ancak hijyen kurallarına uymadan yapılan kesimler, yanlış taşıma veya işleme yöntemleri, etin hastalık kaynağı haline gelmesine zemin hazırlayabilir. Etin mikrobiyal riskleri arasında Salmonella ve Koliform bakterileri gibi ölümcül tehlikeler bulunur.

Pişirme sırasında bu mikroorganizmalar ve parazitler öldürülebilir. Ancak et, yeterince pişirilmezse bazı mikroorganizmalar hayatta kalarak etin tüm yapısını etkileyebilir ve besini zehirli hale getirebilir.

Etin pH değeri de mikroorganizmaların gelişimini etkileyen bir faktördür. Kanatlı hayvanlar ve deniz ürünleri, kırmızı etlere göre daha fazla risk taşır. Kırmızı etler, düşük pH seviyeleri nedeniyle birçok patojenin büyümesini engelleyebilirken, kanatlı ve deniz ürünleri etleri için aynı şey geçerli değildir.

Bu yüzden et termometresi kullanarak, etin iç sıcaklığının kırmızı etler için 63°C ve beyaz etler için 74°C'yi geçmemesine dikkat etmek gerekir. Özellikle bağışıklık sistemi zayıf kişiler, bu tür mikroplardan daha fazla etkilenebilirler. DSÖ, bu mikropların ölüme yol açabileceğini belirterek uyarıyor. Bilim insanları, çiğ etin kansere yakalanma olasılığını artırdığına da dikkat çekiyor.