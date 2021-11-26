DSÖ yeni varyanta 'Omicron' adını verdi

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26/11/2021

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DSÖ yeni varyanta 'Omicron' adını verdi

Güney Afrika'da tespit edilen yeni varyanta Dünya Sağlık Örgütü 'Omicron' adını verdi. DSÖ'den yapılan açıklamada "Ön bulgular yeni varyantın daha yüksek bulaşma riski taşıdığı yönünde" denildi.

Corona virüsün Güney Afrika'da ortaya çıkan yeni varyantı küresel endişeye neden oldu.

Dünya Sağlık Örgütü yeni ortaya çıkan ve "ağır mutasyona uğramış" bir Covid-19 varyantını tartışmak için özel bir toplantı yaptı.

Toplantı sonrası yapılan açıklamada, Omicron adı verilen yeni varyantın yapılan ön bulgulara göre daha yüksek bulaşma riski taşıdığı belirtildi.

 

26/11/2021 20:28
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TAGS: DSÖ yeni varyanta ’Omicron’ adını verdi
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