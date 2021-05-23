DSÖ’den “adil aşı dağıtımı” çağrısı!

Covid-19 aşılarının adil dağıtımı dünyayı büyük bir sınavla karşı karşıya bırakıyor. DSÖ Genel Sekreteri Tedros Ghebreyesus, aşıların yüzde 90’nın G-20 ülkelerinde uygulandığını belirterek adil dağıtım çağrısında bulundu.

Korona kâbusu tüm dünyada sürerken, acil kullanımına onay verilen aşıların çoğalması ve üretim kapasitesinin artması umutları yeşertiyor. Ancak aşıların adil bölüşümü de pandemi ile mücadelede büyük önem taşıyor. Bu bağlamda Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), aşılardaki küresel eşitsizlik devam ettiği sürece insanların ölmeye devam edeceği uyarısında bulundu. DSÖ Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus, koronavirüs aşılarının neredeyse yüzde 90’ının G-20 ülkelerinde (Dünyanın en iyi ekonomisine sahip 20 ülkesi) uygulandığını belirterek, “Aşılardaki küresel eşitsizlik devam ettiği sürece insanlar ölmeye devam edecek” dedi.

‘İNSANLIK İÇİN BAŞARISIZLIK’

Cuma günü G-20 Dönem Başkanı İtalya ve Avrupa Birliği’nin (AB) ortaklaşa ev sahipliğinde Roma’da düzenlediği Küresel Sağlık Zirvesi’nde konuşan Ghebreyesus, “Evet, COVID-19 aşılarının hızlı gelişimi bilimin bir zaferidir. Ancak adaletsiz dağılımları insanlık için bir başarısızlıktır” dedi. Ghebreyesus, “Salgını ancak herkesin (elinde) durduracak araçları varsa bitirebiliriz” uyarısında bulundu. G-20 ülkelerinin liderlerine seslenen Ghebreyesus, DSÖ COVID-19 Aşıları Küresel Erişim Programı’na (COVAX) hızlı bir şekilde, daha fazla COVID-19 aşısı bağışlama çağrısında bulundu. Ghebreyesus, G20’nin dünyayı aşılamak için gerekli tüm potansiyele sahip olduğunu ve dünyanın aşılar konusunda daha fazla bekleyemeyeceğine dikkat çekti.

UMUT VEREN TAAHHÜTLER

Zirvede Ghebreyesus’un çağrısı karşılıksız kalmadı. Amerikalı önde gelen aşı üreticileri Pfizer, Moderna ve Johnson&Johnson, 2022 sonuna kadar yoksul ülkelere toplam 3,5 milyar doz aşıyı maliyet fiyatından ya da indirimli olarak satmayı taahhüt etti. AB 100 milyon doz aşı, Çin ise 3 milyar dolar yardım sözü verdi.

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23/05/2021 10:07