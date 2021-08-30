DSÖ’den Avrupa için bulaş uyarısı: Derin endişe duyuyoruz

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), virüsün Avrupa’daki son durumu ile ilgili açıklamalarda bulundu.

DSÖ Avrupa direktörü Hans Kluge, kıtadaki 33 ülkenin son 14 gün incelendiğinde vaka sayılarında bir önceki 14'üne kıyasla yüzde 10’dan fazla arttığını aktardı.

YAZ MEVSİMİNDE ARTAN SEYAHATLER ETKİLİ OLDU

Virüsün bulaşma hızı hakkında derin endişe duyduğunu aktaran Kluge, bunun başlıca sebebinin yaz mevsiminde artan seyahatler olduğunu bildirdi.

Kıtadaki birçok hastanenin kapasitelerinin üzerinde çalıştığını aktaran DSÖ Avrupa Direktörü, koronavirüs vaka sayılarının azaltılması ve can kayıplarının önlenmesi için halk sağlığı önlemlerinin kolaylaştırılması gerektiğinin altını çizdi.

'AŞILAMADAKİ YAVAŞLAMADAN CİDDİ ENDİŞE DUYUYORUZ'



Kluge, aşı üretimindeki yetersizliğin yanı sıra, aşılara bazı bölgelerin erişemediğini bununla birlikte birçok kişinin aşıyı reddetmesi ile mücadele ettiklerini aktarırken, geçtiğimiz altı haftada kıta Avrupası’nda aşılamanın yavaşladığını vurguladı.

Aşılamadaki yavaşlamadan ciddi derecede endişe ettiğini aktaran DSÖ direktörü, virüs ile mücadele için aşı üretiminin artırılması, dozların eşit şekilde paylaştırılması ve aşıya talebin sürdürülmesi konularının en önemli üç unsur olduğu söyledi.

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30/08/2021 13:16