DSÖ’den Avrupa’da corona virüs açıklaması: Oyunun sonuna girdi

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), Avrupa’daki corona virüsün son durumu ile ilgili açıklamada bulundu. DSÖ Avrupa Bölge Direktörü Dr. Hans Kluge yaptığı açıklamada, kıtanın artık pandemide “oyun sonuna” girdiğini ve corona virüs ölümlerinin sayısının sabitleşmeye başladığını söyledi.

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), Avrupa’daki corona virüsün gidişatı ile ilgili açıklamalarda bulundu.

DSÖ, Avrupa'nın Covid pandemisinde ‘oyun sonuna' girdiğini söylerken, corona virüs ölümlerinin sayısının sabitleşmeye başladığını söyledi.

DSÖ Avrupa Bölge Direktörü Dr. Hans Kluge, Avrupa'daki ülkelerin üç faktör sayesinde Covid-19 bulaşmasını kontrol altına almaları için fırsat olduğunu söylerken, “Aşılama ve doğal enfeksiyon nedeniyle yüksek düzeyde bağışıklama, virüsün daha sıcak havalarda daha az yayılma eğilimi ve Omicron varyantının daha düşük şiddeti” nedeniyle virüsün kontrol altına alınma ihtimalinin yükseldiğini aktardı.

Kluge, "Bu daha yüksek koruma dönemi, bize kalıcı refah getirebilecek bir ateşkes olarak görülmelidir" dedi.

Önümüzdeki haftalarda Avrupa'nın büyük bölümünde kış şiddetini azaltırken, virüsün bulaşması doğal sebeplerden düştü.

Kluge yaklaşan baharın “Bize uzun bir huzur dönemi ve bulaşmadaki yeniden canlanmaya karşı çok daha yüksek düzeyde bir nüfus savunması olanağı bıraktığını” söyledi.

Avrupa Bölge Direktörü, başka bir varyant ortaya çıksa bile kıtadaki sağlık yetkililerinin, diğer halk sağlığı müdahaleleriyle birlikte aşılama ve üçüncü doz uygulamalarının devam etmesi sayesinde kontrol altında tutabilmesi gerektiğini aktardı.

Bilim insanları ise, dünya nüfusunun çoğunluğu aşılanmadıkça, Covid-19'un yayılmaya devam etme fırsatlarının daha ölümcül ve daha bulaşıcı formlara dönüşebileceği anlamına geleceği konusunda uyarıda bulundu.

İngiltere ve Danimarka da dahil olmak üzere Avrupa'daki birçok ülke, Omicron varyantının zirveye ulaştığını söyledikten sonra neredeyse tüm corona virüs kısıtlamalarını kaldırdı.

İspanya da başta olmak üzere birkaç ülke ise Covid-19'u daha çok mevsimsel grip gibi ele alınabilecek endemik bir sorun olarak kabul edip etmemeyi düşünüyor.

DSÖ'nün genel direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus ise, dünyanın bir bütün olarak pandemiden kurtulma yönünde hala çok uzakta olduğunu söylemişti.

Tedros yaptığı açıklamada, "Bazı ülkelerde aşılar, Omicron'un yüksek bulaşabilirliği ve virüse karşı daha düşük ciddiyet nedeniyle bulaşmayı önlemenin artık mümkün olmadığından ve artık gerekli olmadığı yönünde bir anlatının yaygınlaşmasından endişe duyuyoruz" derken, “Hiçbir şey gerçeklerden daha uzak olamaz” diye konuşmuştu.

DSÖ, yüksek düzeyde aşı olan ülkelerin bile siyasi baskıya boyun eğmemesi ve tüm corona virüs önlemlerini aniden kaldırmaması gerektiğini söyledi.

Kluge, geçen hafta Avrupa kıtasında 12 milyon yeni corona virüs vakası görüldüğünü kaydederken, bunun pandemi sırasında tek haftalık en yüksek vaka sayısı olduğunu açıkladı.

DSÖ Avrupa Bölge Direktörü, ani artışın daha bulaşıcı Omicron varyantı tarafından meydana geldiğini, ancak hastane yoğun bakım ünitelerine kabullerin önemli ölçüde artmadığını sözlerine ekledi.

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04/02/2022 14:48