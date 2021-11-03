DSÖ'den bir aşıya daha onay

Dünya Sağlık Örgütü, Hindistan'ın yerli Covid-19 aşısına onay verdiğini açıkladı. 

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03/11/2021

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DSÖ'den bir aşıya daha onay

 Sağlık Örgütü, Hindistan'ın yerli Covid-19 aşısına onay verdiğini açıkladı. 

Geçtiğimiz günlerde üçüncü faz deneyleri, aşının ağır Covid-19 semptomlarına karşı yüzde 93,4 etkili olduğunu açıklanan Covaxin isimli aşının ilk olarak Hindistan'da tespit edilen Delta varyantına karşı da yüzde 65,2 oranında etkili olduğu aktarıldı.

Hindistan'ın yerli aşısı Covaxin'in Covid-19 semptomlarına karşı ise yüzde 77,8 etkili olduğu vurgulandı.

03/11/2021 16:15
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TAGS: Dünya Sağlık Örgütü, Dünya, ABD, COVID-19, Corona Virüs
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