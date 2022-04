DSÖ'den flaş uyarı...

Koronavirüs (Kovid-19) dünyanın dört bir yanında can almaya devam ederken DSÖ'den dikkat çeken bir uyarı geldi. Sağlık ajansının açıklaması kısa sürede dünya gündemine otururken Bill Gates'in geçtiğimiz dönemde öngördüğü senaryo yeniden tartışma konusu oldu.

2019'un son günlerinde hayatımıza giren Koronavirüs (Kovid-19) son dönemde Omicron varyantı ile gündemde.

Pek çok ülkede Pandemi önlemleri kademeli olarak gevşetilirken Dünya Sağlık Örgütü'nden (DSÖ) tabiri caizse gündeme bomba gibi düşen bir uyarı geldi.

Omicron'nun daha bulaşıcı ancak daha az ölümcül olduğu kanıtlanmıştı. DSÖ bu durumun değişebileceğini ve 'en kötü senaryo' olarak lanse edilen yeni bir Kovid-19 varyantının ortaya çıkmasının mümkün olduğunu duyurdu.

Omicron ile kavuşulan rahatlamanın 'sıfırlanabileceği'nin altını çizen DSÖ yayınladığı raporda 3 farklı Kovid-19 senaryosuna yer verdi.

DSÖ sivrisinekler ve keneler gibi eklembacaklılar tarafından yayılan bu virüslerin ve oluşturdukları risklerin 'artmakta' olduğuna dair işaretler olduğu konusunda uyardı.

En iyi senaryoda, bağışıklığın yüksek kalmasıyla birlikte, varyantların sürekli olarak daha hafif olacağı belirtilirken en kötü senaryonun aşıların etkisiz kalacağı bir varyantın ortaya çıkması olduğunun altı çizildi.

Açıklamada bunun düşük bir ihtimal olduğu belirtildi ancak buna rağmen ülkelerin bu ihtimali göz önünde bulundurarak önlemlerini alması gerektiği vurgulandı.

SIRADAKİ PANDEMİNİN KAYNAĞI NE OLACAK?

DSÖ koronavirüsten sonraki küresel salgının böceklerden bulaşan virüsler olabileceği konusunda da uyardı.

Zika ve Dang humması gibi böcek kaynaklı virüsleri işaret eden DSÖ, tropikal ve subtropikal bölgelerde yaşayan 4 milyar insanın bulunduğunu belirterek tehlikenin büyüklüğüne dikkat çekti.

DSÖ Küresel Bulaşıcı Tehlikeye Hazırlık ekibi direktörü Dr Sylvie Briand, 'İki yıllık Covid-19 pandemisinden geçtik ve yüksek etkili olaylara yeterince hazırlıklı olmamanın nelere mal olduğunu zor yoldan öğrendik' dedi.

BILL GATES BU SÖZLERLE UYARMIŞTI

Benzer bir uyarı 2015 yılında Kovid-19 benzeri bir salgına karşı hazırlıklı olmadığımızı belirten ve KOvid-19'un ortaya çıkması ile haklı çıkan Bill Gates'ten gelmişti.

Koronavirüsün ilk görüldüğü ülke olan Çin en büyük şehir kapatma planlarını açıklamış, yetkililer Kovid-19 testi yaparken, Şangay kentinde iki aşama halinde kapanmaya gidileceği belirtilmişti.

Gates, 'Bir salgın daha yaşayacağız. Bir dahaki sefere farklı bir patojen olacak' demiş ve doğru yatırımların şimdi yapılmasının, dünyanın yeni pandemi ile daha iyi mücadele etmesine yardımcı olacağının altını çizmişti.

Avustralya’nın koronavirüs ile mücadelesini örnek gösteren Gates, 'Eğer her ülke Avustralya’nın yaptığını yapsaydı şu an bir salgın yaşanmıyor olurdu' demişti.

How to Prevent the Next Pandemic (Bir Sonraki Pandemi Nasıl Önlenir) isimli kitabın 3 Mayıs'ta çıkacağını belirten Gates geçtiğimiz hafta kaleme aldığı yazısında şu ifadelere yer vermişti;

'Kitapta, yalnızca gelecekteki pandemileri durdurmak için değil, aynı zamanda bu süreçte dünyadaki herkes için daha iyi sağlık hizmeti sağlamak için atabileceğimiz belirli adımları ortaya koyuyorum. Bu salgından öğrenebileceğimiz dersleri, hayat kurtarmak için ihtiyaç duyduğumuz yenilikleri ve patojenleri erken ve adil bir şekilde durdurmak için ihtiyaç duyduğumuz yeni araçları özetliyorum.'

İŞTE YENİ PANDEMİYİ YENMEK İÇİN GEREKENLER

Daha önce 'Salgın hazırlıklarına gösterilen ilginin beklediğimden daha düşük olmasından biraz endişeliyim' diyen Gates, dünyanın bir sonraki pandemiye hazır hale gelmesi için 100 günde aşı üretme, diğer 100 günde ise bunu milyarlarca insana sunabilme kapasitesine ulaşması gerektiğinin altını çizmişti.

Gates'e göre bu kapasiteye sahip fabrikaları kuracak yeteneğe sahibiz. Ancak tek eksik olan şey henüz bu konuda gerekli adımların atılmaması.

Gates'in kurucusu olduğu Bill & Melinda Gates Vakfı, yayınlanan bir raporda, ulusların aşı üretme kapasitesi de dahil olmak üzere sağlık sistemlerine daha fazla yatırım yapmaları için çağrıda bulunmuştu.

Raporda, pandemiyi sona erdirmek için kullanılan araçların büyük ölçüde diğer bulaşıcı hastalıklarla savaşmak için kullanılanlarla aynı olduğu belirtilmişti.

Aynı raporda aşı adaletsizliğine dikkat çekilmiş ve bunun salgına karşı dünyanın en büyük sorunlarından birisi olduğu vurgulanmıştı.

