DSÖ'den Hindistan varyantı açıklaması

Son haftalarda koronavirüs ile mücadele etmekte zorlanan Hindistan’da görülen çift mutant Hindistan varyantının ülkede rekor vaka ve can kaybı artışına neden olduğu açıklandı.



Haftalık toplantısını düzenleyen Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), ülkenin içinde bulunduğu durumu değerlendirdiği toplantı sonrası, Hindistan'daki Covid-19 virüs varyantını 'küresel endişe' olarak nitelendirdi.



Dünya Sağlık Örgütü yaptığı açıklamada, Hindistan'ın Covid-19 varyantı nedeniyle sert bir koronavirüs dalgasıyla karşı karşıya olduğunu ve varyantın "endişe verici" olarak sınıflandırıldığını söyledi.



‘DAHA KOLAY BULAŞIYOR’



BM sağlık kurumu da, geçtiğimiz Ekim ayında ilk kez Hindistan'da görülen Covid-19'un B.1.617 varyantının daha kolay bulaşıyor gibi göründüğünü söyledi.

DSÖ’nün koronavirüs ile ilgili departmanının başındaki isim Maria Van Kerkhove gazetecilere verdiği demeçte, "B.1.617'nin bulaşabilirliğinin arttığını gösteren bazı mevcut bilgiler var" derken, “Bu nedenle, bunu küresel düzeyde bir endişe çeşidi olarak sınıflandırıyoruz" dedi.



Maria Van Kerkhove, bulaşın bir miktar azaldığı iddialarına yanıt olarak, küçük örnekli çalışmaların aşının Hindistan varyantında daha az etkili olduğunu gösterdiğini belirtti.

‘AŞIYA DİRENÇLİ DEMEK İÇİN ÇOK ERKEN’



Bununla birlikte Dünya Sağlık Örgütü, Hindistan varyantının aşıların korumalarında daha fazla direnç gösterebileceğini söylemek için çok erken olduğunu belirtti.



Van Kerkhove, DSÖ'nün haftalık epidemiyolojik güncellemesinde varyant hakkında daha fazla ayrıntı sağlanacağını söyledi.



Son haftalarda koronavirüsten en fazla etkilenen ülke olan Hindistan, Pazartesi günü yaklaşık 370 bin yeni vaka ve 3 bin 700'den fazla can kaybı bildirdi.



Virüsün Hindistan'ın sağlık sistemini alt üst ettiği bildirilirken uzmanlar, vakalar ve ölümler için resmi rakamların gerçek rakamlardan çok daha düşük olduğunu düşündüklerini belirtti.

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11/05/2021 11:44