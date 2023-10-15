DSÖ'den İsrail'e sert tepki: Ölüm cezası gibi

Dünya Sağlık Örgütü, kara harekatı öncesinde Gazze'nin kuzeyini boşaltmak isteyen İsrail'e sert tepki gösterdi. Bölgedeki hastanelerde binlerce hasta bulunduğunu kaydeden Birleşmiş Milletler örgütü, uygulamayı ölüm cezasına benzetti.

Birleşmiş Milletler'e bağlı Dünya Sağlık Örgütü, Gazze'nin kuzeyindeki sivilleri güneye göç etmeye zorlayan İsrail'i sert şekilde kınadı.

Kurumdan yapılan açıklamada, sivillerin terk etmesi istenen bölgede 22 hastane olduğu kaydedildi.

Boşaltılması istenen hastanelerde 2 bin kişinin tedavi gördüğü belirtildi.

Yoğun bakım servisinde, diyaliz ünitesinde ve yeni doğan kuvözünde bakım almak zorunda olan hastalar olduğu vurgulandı.

Dünya Sağlık Örgütü, İsrail'in talebinin, hastalar için "ölüm cezasına eş değer" olduğunu kaydetti.

Sağlık tesislerinin de bombalandığına dikkat çekilen açıklamada İsrail, tahliye talebinden derhal vazgeçmeye çağrıldı.

İsrail'in temel insan haklarını ihlal ettiği, uluslararası hukuku çiğnediği vurgulandı.

Açıklamada ayrıca, Gazze'ye tıbbi malzeme, temiz su ve gıda yardımlarının taşınmasına izin verilmesi çağrısı yapıldı.

Filistin sağlık bakanlığı da İsrail bombardımanında Gazze'deki 15 sağlık tesisinin hasar aldığını, 20'den fazla ambulansın kullanılamaz hale geldiğini bildirdi.