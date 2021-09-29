DSÖ'den korkunç rapor: Kongo'da kadınlar cinsel istismara uğradı

Dünya Sağlık Örgütü'nün (DSÖ) de aralarında bulunduğu çok sayıda yardım kuruluşundan 83 çalışan, Demokratik Kongo Cumhuriyeti'ndeki ebola krizi sırasında kadınlara ve kız çocuklarına cinsel istismarda bulunmakla suçlandı.

Konu hakkında başlatılan soruşturmanın ardından bağımsız bir komisyon tarafından hazırlanan 35 sayfalık raporda onlarca kadın, kendilerine iş teklif edilmesi karşılığında seks talep edildiğini aktardı.

Raporda, 2018-2020 dönemine yönelik dokuz tecavüz suçlaması da yer alıyor.

DSÖ Başkanı Tedros Adhanom Ghebreyesus, bunun "affedilemez" bir durum olduğunu söyledi.

Salı günü rapor hakkında bir basın toplantısı düzenleyen Tedros, mağdurlardan özür diledi:

"Sizleri korumak ve hizmet etmekle yükümlü çalışanların yaptıkları için özür dilerim. Bu kişilerin affedilmediğinden ve hesap verdiklerinden emin olmak bir numaralı önceliğim."

DSÖ Afrika Yöneticisi Matshidiso Moeti de tacizler nedeniyle özür diledi.

'Kadınlar seks yapmaya zorlandı, cinsel saldırıya uğradı'

Kongolu kadınların seks yapmaya zorlandığı, hastanelerde cinsel saldırıya uğradığı ve ikisinin hamile kaldığı da raporda yer alıyor.

Suçlanan 83 kişiden 21'i DSÖ'de çalışıyordu.

DSÖ bu kişilerden dördünün hâlâ örgütte çalıştığını ve o kişilerle yollarını ayıracaklarını açıkladı.

Bağımsız komisyon raporunda, DSÖ'nün cinsel taciz gibi olaylara karşı yapısal olarak hazırlıklı olmadığını belirtti.

Bunun nedenleri arasında örgütün daha çok ebola virüsüne odaklanması gösterildi.

Demokratik Kongo Cumhuriyeti'nde 2 binden fazla kişi virüs nedeniyle hayatını kaybetmişti.

Ebola salgınının yayılmasını engellemek için küresel çabalara öncülük eden DSÖ, Haziran 2020'de salgının sona erdiğini duyurmuştu.

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29/09/2021 12:43