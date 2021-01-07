DSÖ'den korona virüsün yeni türüne karşı Avrupa'ya uyarı

Dünya Sağlık Örgütü, 22 Avrupa ülkesinde tespit edilen koronavirüs mutasyonuna yönelik olarak uyarılarda bulundu. Durumun endişe verici olduğunu belirten DSÖ, liderleri daha fazlasını yapmaya çağırdı.

Dünya Sağlık Örgütü (WHO) Avrupa Bölge Direktörü Hans Kluge, Avrupa'da artan vakalar ve koronavirüsün mutasyona uğrayan yeni türüne yönelik bölge ülkelerine uyarıda bulundu.

Mevcut durumu "salgının seyrinde dönüm noktası" olarak nitelendiren Kluge, Avrupa'yı endişe verici durum karşısında "daha fazlasını yapmaya" çağırdı.

Kluge, daha bulaşıcı olan yeni türün, 22 Avrupa ülkesinde tespit edildiğine dikkat çekerek, "Bu endişe verici duruma karşı kısa bir süre için yaptığımızdan daha fazlasını yapmamız gerekiyor. COVID-19'un yayılımını azaltmak, COVID-19 servislerini rahatlatmak ve hayat kurtarmak için hepimizin bildiği temel tedbirlerdi, daha fazla uygulamamız gerekiyor" ifadelerini kullandı.

Kluge tedbirlerin maske takmak, toplanmaları azaltmak, sosyal mesafeye dikkat etmek, el yıkamak, izolasyonu desteklemek ve yeterli test yapmak olduğunu belirterek, "Herkes güvende olana kadar kimse güvende değildir" dedi.

DSÖ Avrupa Bölgesi, 2020'de 26 milyondan fazla COVID-19 vakası ve 580 binden fazla ölüm bildirdi.

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07/01/2021 17:50