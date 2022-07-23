DSÖ'den maymun çiçeği için küresel acil durum ilanı

Dünya Sağlık Örgütü, maymun çiçeği salgınını küresel acil durum ilan etti.

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23/07/2022

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DSÖ'den maymun çiçeği için küresel acil durum ilanı

Dünya Sağlık Örgütü, maymun çiçeği salgınını küresel acil durum ilan etti.

Son dakika haberi! 

Maymun çiçeği virüsü vakaları giderek artıyor. 

Son açıklanan rakamlara göre; virüs 65 ülkede görüldü. Toplam vaka sayısı ise 15 bin 600 oldu.

Vaka sayısının giderek artmasıyla Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) salgını küresel acil durum ilan etti. 

Son olarak maymun çiçeği virüsünün ABD'de çocuklarda görüldüğü açıklanmıştı. 

TÜRKİYE DE DUYURDU

Türkiye'de ilk vaka ise 30 Haziran'da duyuruldu. Duyuruyu yapan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca,  37 yaşındaki hastanın tecrit edillerek tedavi altına alındığını söyledi. Hastanın bağışıklık sistemi yetersizliği yaşadığı belirtildi.

SOLUNUM DEĞİL FİZİKSEL TEMAS

Maymun çiçeği virüsünün Covid gibi solunum yoluyla değil, yakın fiziksel temasla bulaştığı biliniyor. 

DSÖ'nün 20 Temmuz'da yaptığı son açıklamaya göre şu ana kadar virüs nedeniyle 5 can kaybı yaşandı. Ölenlerin tümü Afrika'da.

23/07/2022 17:41
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TAGS: dünya sağlık örgütü
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