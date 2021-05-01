DSÖ'den Moderna'ya acil kullanım onayı

Dünya Sağlık Örgütü, Moderna koronavirüs aşısına acil kullanım onayının verildiğini açıkladı. Moderna, DSÖ listesindeki acil durum onayı alan beşinci aşı oldu.

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) dün yaptığı açıklamada, "Bugün DSÖ, Moderna COVID-19 aşısını (mRNA 1273) acil kullanım için listeledi" vurgusunu yaptı.

Moderna, DSÖ listesindeki acil durum onayı alan beşinci aşı oldu.

DSÖ onayı, ülkelerin COVID-19 aşılarını ithal etmek ve uygulamak için kendi düzenleyici kurumlarının onaylarını hızlandırmalarına olanak sağlıyor.

SAGE, 28 yaş üstüne önerdi

Aşı, aşıların popülasyonlarda kullanımı için önerilerde bulunan DSÖ'nün Stratejik Aşı Uzmanlar Grubu (SAGE) tarafından gözden geçirilmişti. SAGE, 25 Ocak 2021 tarihli "ara önerilerinde" aşıyı 18 yaş ve üstü tüm yaş grupları için önermişti.

ABD Gıda ve İlaç Dairesi (CDC) Moderna'nın 18 Aralık 2020'de acil kullanımına izin vermişti.

Aşıya, 6 Ocak 2021'de ise Avrupa İlaç Ajansı (EMA) tarafından Avrupa Birliği genelinde geçerli pazarlama izni verildi.

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01/05/2021 11:58