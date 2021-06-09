DSÖ'den o ülkeye 600 bin doz aşı

Tunus'tan yapılan resmi açıklamaya göre; Dünya Sağlık Örgütü, Tunus'a 600 bin doz koronavirüs aşısı bağışlayarak destek oldu.

Tunus Başbakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, Başbakan Hişam el-Meşişi Cenevre'de Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Genel Sekreteri Tedros Adhanom Ghebreyesus ile bir araya geldi.

Örgütün genel merkezinde gerçekleşen görüşmede DSÖ Genel Sekreteri Ghebreyesus, Tunus hükümetinin talebi doğrultusunda haziran ve temmuz aylarında 100 bin doz Kovid-19 aşısının bu ülkeye gönderileceğini söyledi.

Ghebreyesus ayrıca COVAX programı kapsamında 250 bin dozun eylül ayında , kalan 250 bin dozun da yıl sonuna kadar Tunus'a gönderileceğini aktardı.

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09/06/2021 17:43