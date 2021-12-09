DSÖ’den Omicron varyantı için umut verici haber: Aşıdan kaçması pek olası değil

DSÖ’nün ikinci numaralı ismi Michael Ryan, önceki varyantlardan daha bulaşıcı olmasına rağmen Omicron’un aşılardan kaçmasının pek olası olmadığını söyledi. Ryan, "Ön veriler Omicron’un daha şiddetli olduğunu göstermiyor” derken, “Corona virüsün yönü daha az şiddete doğru gidiyor" dedi.Corona virüsün yeni tespit edilen varyantı Omicron ile ilgili art arda açıklamalar gelmeye devam ediyor.

Geçtiğimiz gün Pfizer CEO’su Albert Bourla’nın aşılarının üçüncü dozlarının corona virüse karşı etkili olduğunu söylemesi, daha sonra DSÖ Genel Direktörü Gebreyesus’un Delta’ya göre daha hafif hastalığa neden olduğuna dair bazı kanıtlar olduğunu belirtmesinin ardından DSÖ’nün ikinci adamı Michael Ryan’dan açıklama geldi.

DSÖ acil durum direktörü Michael Ryan, Omicron varyantının aşı korumalarından tamamen kaçmasının 'çok düşük bir ihtimal' olduğunu söyledi.

Omicron varyantının diğer corona virüs türlerinden daha kötü görünmediği ve aşı korumalarından tamamen kaçması pek olası olmadığını söyleyen Ryan, varyantın artan halk sağlığı endişeleri arasında yer aldığını bildirdi.

'YÖN DAHA AZ ŞİDDETE DOĞRU GİDİYOR'

Dünya Sağlık Örgütü'nün ikinci bilim insanı, Omicron’un önceki varyantlara göre daha bulaşıcı olduğunun altını çizerken, "Ön veriler bunun daha şiddetli olduğunu göstermiyor. Aslında, eğer bir şey oluyorsa, yön daha az şiddete doğru gidiyor" dedi.

Ryan, daha fazla araştırmaya ihtiyaç olduğunu söylerken, Omicron'un mevcut Covid aşıları tarafından sağlanan korumalardan tamamen kaçınabileceğine dair bir işaret olmadığını söyledi.

'SON DERECE ETKİLİ AŞILARIMIZ VAR'

Omicron için, "Şiddetli hastalık ve hastaneye yatış açısından şimdiye kadar tüm varyantlara karşı etkili olduğu kanıtlanmış son derece etkili aşılarımız var. Böyle olmamasını beklemek için hiçbir neden yok" diye konuştu.

Bununla birlikte Ryan, mevcut aşıların, hücreleri istila etmesine izin veren spike proteininde 30'dan fazla mutasyona uğrayan Omicron'a karşı daha az etkili olabileceğini kabul etti.

FAUCİ: DELTA'DAN DAHA ŞİDDETLİ DEĞİL

Beyaz Saray baş tıbbi danışmanı Dr. Anthony Fauci, Omicron'un, erken belirtilere dayanarak önceki türlerden daha kötü görünmediğini ve muhtemelen daha hafif olduğunu söyleyerek DSÖ’nün görüşünü yineledi.

Fauci, verdiği demeçte, yeni varyantın "yüksek oranda bulaşıcı" olduğunu ve büyük olasılıkla mevcut baskın küresel tür olan Delta'dan daha bulaşıcı olduğunu söyledi.

Beyaz Saray baş tıbbi danışmanı, "Neredeyse kesin olarak söyleyebilirim ki, Delta'dan daha şiddetli değil" şeklinde konuştu.

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09/12/2021 10:33