DSÖ'den sperm örneklerinde maymun çiçeği virüsü bulunan hastaları araştırdığını duyurdu

Son günlerde bilim insanları, İtalya ve Almanya'daki bazı maymun çiçeği vakalarının spermilerde, virüsün çoğalmasını sağlayan viral DNA tespit ettiklerini açıkladı.

Konuya ilişkin açıklama yapan Dünya Sağlık Örgütü’nün (DSÖ) Avrupa'daki maymun çiçeği vakalarından sorumlu Catherine Smallwood, son raporların maymun çiçeği virüsünün cinsel yolla bulaşabileceği anlamına gelip gelmediğinin bilinmediğini söyledi.

Smallwood, "Bu, daha önce bu hastalığa ilişkin farkında olmadığımız bir şey olabilir. Gerçekten en sık görülen bulaşma yoluna odaklanmamız gerekiyor ve bunun ten tene temasla ilişkili olduğunu açıkça görüyoruz” diye konuştu.

DÜNYA GENELİNDE BİN 300'DEN FAZLA MAYMUN ÇİÇEĞİ VAKASI KAYDEDİLDİ

Diğer taraftan, Mayıs ayının başından bu yana yaklaşık 30 ülke tarafından bin 300'den fazla maymun çiçeği vakası rapor edildi. Çoğu vaka erkeklerle cinsel ilişki yaşayan erkeklerde bildirildi.

Hastalığın, virüsün endemik olduğu Afrika dışında nadiren görülmesi ve Avrupa'daki vakaların çoğunun kıtaya dışarıdan gelmemesi küresel endişeyi artırdı.

DSÖ'DEN EŞİTLİK UYARISI

DSÖ, maymun çiçeği vakalarının sayısı arttıkça sağlık çalışanları da dahil olmak üzere yakın temaslıların aşılanmasını tavsiye etti.

DSÖ'nün Avrupa Bölge Direktörü Hans Kluge, "Bir kez daha, 'önce ben' yaklaşımı zararlı sonuçlara yol açabilir. Hükümetlerden Covid-19 pandemisinde yaptıkları hataları tekrarlamadan maymun çiçeği ile mücadele etmelerini ve yapılan her şeyin merkezinde eşitliği tutmalarını rica ediyorum” dedi.

MAYMUN ÇİÇEĞİ VİRÜSÜNÜN BELİRTİLERİ NELER?

Öte yandan hastalık yüksek ateş, baş ağrısı ve kaşıntıyla başlıyor. Terleme, sırt ve kas ağrısı, halsizlikle seyrediyor. Döküntüler genellikle önce yüzde görülüyor, sonra vücuda yayılıyor.

MAYMUN ÇİÇEĞİ VİRÜSÜ ÖLDÜRÜR MÜ?

Vakaların çoğu hafif geçiyor. Çocukluk hastalığı olarak bilinen "su çiçeğine" benziyor. Hastalar 14 ile 21 gün içinde kendiliğinden iyileşiyor. Bazen ağır vakalara rastlanabiliyor. Batı Afrika'da ölümle sonuçlanan vakalar olduğu biliniyor.

MAYMUN ÇİÇEĞİ VİRÜSÜNÜN TEDAVİSİ VAR MI?

Maymun çiçeğinin tedavisi yok. Salgınlar enfeksiyonla mücadele yöntemleriyle kontrol altına alınabiliyor. Çiçek aşılarının maymun çiçeğini önlemede yüzde 85 etkili olduğu biliniyor.

ÇİÇEK AŞILARI VİRÜSE KARŞI YÜZDE 85'E KADAR ETKİLİ

Maymun çiçeği vakalarının başka ülkelere yayılarak küresel salgına dönüşme ihtimali tartışılırken, virüsün ölüm riskine karşı etkili bir aşının olup olmadığı da merak ediliyor.

Konuya ilişkin İngiltere Sağlık Güvenliği Ajansı, maymun çiçeği virüsü için özel bir aşı olmadığını, ancak çiçek hastalığı aşısının bir miktar koruma sağladığını belirterek, ihtiyaç duyulanlara aşının teklif edildiği bilgisini paylaştı.

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17/06/2022 12:29