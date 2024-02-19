DSÖ’ye göre dünya yeni bir salgına hazır değil

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus, CNN’de katıldığı programda salgın dönemi ve sonrasına ilişkin açıklamalarda konuştu.

Koronavirüs salgını sırasında olduğu gibi küresel koordinasyondaki sorunların hala sürdüğünü ifade eden Ghebreyesus, dünyanın yeni bir salgına hazırlıklı olmadığını vurguladı.

Ghebreyesus, aşı-ilaç gibi salgınla mücadelede kullanılan araçların ve önemli bilgilerin paylaşılmasını kolaylaştırmak için tüm ülkeleri ‘pandemi anlaşmasını’ imzalamaya çağırdı.

Sistemde boşluk olduğunu ifade eden Ghebreyesus, “Bir şey olursa, hazırlıklı olmadığımız için her şey olabilir. Ama biz buna anında müdahale edebilir ve böylece hasarı en aza indirebiliriz” dedi.