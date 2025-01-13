DSP Genel Başkanı Aksakal, Kurucu Cumhurbaşkanı Denktaş'ı andı

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13/01/2025

DSP Genel Başkanı Aksakal, Kurucu Cumhurbaşkanı Denktaş'ı andı

 Demokratik Sol Parti (DSP) Genel Başkanı Önder Aksakal, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin (KKTC) Kurucu Cumhurbaşkanı Rauf Denktaş'ı vefatının 13. yılında andı.

Aksakal, sosyal medya hesabından paylaştığı mesajında, şunları kaydetti:

"KKTC'nin bağımsızlık mücadelesinin mimarı ve Kıbrıs Türk halkının varoluş mücadelesinin önderi Rauf Denktaş, yaşamını hak, eşitlik ve özgürlük davasına adamış büyük bir liderdir. Onun mirası, Kıbrıs Türk halkının ve Türkiye'nin kalbinde yaşamaya devam edecek, Türk milleti, Denktaş'ı daima minnetle anacaktır."

YAYIN TARİHİ:
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TAGS: DSP Genel Başkanı Aksakal, Kurucu Cumhurbaşkanı Denktaş
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