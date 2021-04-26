DTÖ'den “yoksul ülkelere aşı ihracatı yapın” çağrısı

Dünya Ticaret Örgütü Genel Direktörü Ngozi Okonjo-Iweala, COVID-19 aşısını henüz paylaşmayan veya ihraç etmeyen ülkeleri aşı yapmaya çağırdı.

ads ads ads ads
26/04/2021

ads
ads
DTÖ'den “yoksul ülkelere aşı ihracatı yapın” çağrısı

Dünya Ticaret Örgütü Genel Direktörü Ngozi Okonjo-Iweala, Covid-19 aşısını henüz paylaşmayan veya ihraç etmeyen ülkeleri aşı yapmaya çağırdı.

Dünya Ticaret Örgütü (DTÖ) Genel Direktörü Ngozi Okonjo-Iweala, Avrupa Komisyonu tarafından çevrim içi düzenlenen "Ticaret Politikası" konulu etkinlikte konuştu.

Aşı milliyetçiliği ve eşitsizliğin işe yaramadığını anlatan Okonjo-Iweala, "COVID-19 aşısını henüz paylaşmayan veya ihraç etmeyen ülkeleri bunu mümkün olan en kısa sürede yapmaya çağırıyorum" dedi.

Okonjo-Iweala, Birleşik Krallık ve ABD'deki aşıların bir kısmının yoksul ülkelere ihraç edilmesinin harika sonuçlar doğuracağını vurgulayarak, "Bence bunu yapmaya hazırlanıyorlar" ifadesini kullandı.

26/04/2021 16:36
Bu habere tepkiniz:
Habersiz kalmamak için Telegram kanalımıza katılın
ad

TAGS: Ngozi Okonjo-Iweala, Avrupa Komisyonu, Dünya Ticaret Örgütü, aşı, koronavirüs aşısı,
MANŞETLER

HK YAŞAM

© 2019 Digihaber Portal Services Ltd. Haber Kıbrıs.