DTÖ'den “yoksul ülkelere aşı ihracatı yapın” çağrısı

Dünya Ticaret Örgütü Genel Direktörü Ngozi Okonjo-Iweala, Covid-19 aşısını henüz paylaşmayan veya ihraç etmeyen ülkeleri aşı yapmaya çağırdı.

Dünya Ticaret Örgütü (DTÖ) Genel Direktörü Ngozi Okonjo-Iweala, Avrupa Komisyonu tarafından çevrim içi düzenlenen "Ticaret Politikası" konulu etkinlikte konuştu.

Aşı milliyetçiliği ve eşitsizliğin işe yaramadığını anlatan Okonjo-Iweala, "COVID-19 aşısını henüz paylaşmayan veya ihraç etmeyen ülkeleri bunu mümkün olan en kısa sürede yapmaya çağırıyorum" dedi.

Okonjo-Iweala, Birleşik Krallık ve ABD'deki aşıların bir kısmının yoksul ülkelere ihraç edilmesinin harika sonuçlar doğuracağını vurgulayarak, "Bence bunu yapmaya hazırlanıyorlar" ifadesini kullandı.

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26/04/2021 16:36