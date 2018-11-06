Dua Lipa halay çekti sosyal medya yıkıldı

MTV Müzik Ödülleri Töreni’nde ‘En İyi Pop Şarkıcısı' seçilen Dua Lipa'nın kutlama yaparken halay çektiği görüntüler sosyal medyaya damgasını vurdu.

Instagram hesabı üzerinden paylaşım yapan Arnavut kökenli İngiliz şarkıcı Dua Lipa halay çekmesiyle Türk takipçilerini şaşkına uğrattı. Instagram'ın hikaye bölümünden videosunu paylaşan Dua Lipa'nın paylaşımına takipçileri de sessiz kalmadı.

Lipa'nın bir takipçisi paylaşıma, "Ya bu kız kesin Sivaslı bizim Türk kızlardan çok daha güzel oyun oynuyor." yorumunu yaptı. Başka bir takipçisi ise, "Kaç yıldır Sivaslıyım böyle oynayan görmedim." yorumunu yaptı.