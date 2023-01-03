Dua Lipa'nın photoshoplu pozunu gerçek sanan İbrahim Tatlıses'ten açıklama geldi

Dünyaca ünlü şarkıcı Dua Lipa'nın sırtına photoshop ile İbrahim Tatlıses'in dövmesi yapıldı. Tatlıses ise Lipa'nın dövmesini gerçek sandı. Kısa bir süre sonra gerçeği öğrenen Tatlıses, konuyla alakalı açıklama yaptı.

Bir sosyal medya kullanıcısı İngiliz şarkıcı Dua Lipa’nın sırtına İbrahim Tatlıses’in fotoğrafını koyup, dövme gibi gösterdi.

Aynı zamanda 'İmparator' lakaplı sanatçı Tatlıses’in en çok kullandığı kelime olan ‘Allah cezanı verecek’ sözünü de photoshopla Lipa’nın koluna ekledi.

SOSYAL MEDYADAN PAYLAŞTI

Bunu gören Tatlıses, photoshop uygulanarak yapılan dövmeyi gerçek sandı ve 3 Grammy Ödülü sahibi olan Lipa'nın fotoğrafını sosyal medya hesabından yayınladı.

"CESUR VE GÜZEL KIZIMIZA TEŞEKKÜR EDERİM"

İbrahim Tatlıses, paylaşımına, "Cesur ve güzel kızımıza teşekkür ederim" ifadelerini not düştü.

ÖNCE PAYLAŞTI, SONRA SİLDİ

Tatlıses, kısa süre sonra paylaşımını silse de takipçilerinin diline düşmekten kurtulamadı. Fotoğrafın photoshop uygulanarak yapıldığını öğrenen İbrahim Tatlıses, konuyla alakalı Twitter hesabından açıklama yaptı.

"NİYETİM KÖTÜ DEĞİLDİ"

"Ben Ajda Pekkan bilirim, Hadise bilirim" diyen Tatlıses, "Vaktim mi var da Dua Lipa’yı bileyim, takip edeyim? Meğer başka bir kıza yapmışlar, bunu gönderdiler. Ben de teşekkür ettim, paylaştım. Niyetim kötü değildi" şeklinde konuştu.

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03/01/2023 19:44