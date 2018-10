Dua Lipa'nın yeni şarkısı Aleyna Tilki'den çalıntı iddiası

İngiliz şarkıcı Dua Lipa’nın Koreli Blackpink grubuyla düet şarkısı Kiss and Make Up'ın Aleyna Tilki’nin O Sen Olsan Bari parçasına benzetilince sosyal medya sallandı.



Yayınlanan kayıtlarda iki şarkının benzerliğinin dikkat çekmesi üzerine Tilki'nin Dua Lipa'ya ilham kaynağı olduğu öne sürüldü.



Tilki'nin geçen yıl seslendirdiği Sen Olsan Bari Galatasaraylı futbolcu Gomis'le de özdeşleşmiş ve Youtube'da 370 milyon kez tıklanmıştı.

İKİ ŞARKININ KARŞILAŞTIRMASI

Jojo Siwa bowtie [email protected]

Dua Lipa stole the Beat for "Kiss And Make Up" ft Blackpink from a Turkish song called "sen olsan bari"

15:49 - 20 Eki 2018