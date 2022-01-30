Duatlonda zafer Metin Kuşkurdan’ın

K.T.Triatlon Federasyonu sezonun ilk organizesini Lefkoşa’da duatlon yarışı ile gerçekleştirdi

ads ads ads ads
30/01/2022

ads
ads
ads
Duatlonda zafer Metin Kuşkurdan’ın

Triatlon Federasyonu 2022 sezonun ilk organizesini koşu-bisiklet-koşu parkurlarından oluşan Duatlon yarışı ile gerçekleştirdi. Lefkoşa Dereboyu’nda gerçekleşen sezonun ilk yarışında 47 kişi mücadele etti.

Özellikle kış mevsiminde organize edilen yarış olan duatlonda, sporcular sprint mesafede mücadele etti. Yüzme etabının olmadığı duatlon yarışında sporcular koşu etabını iki kez geçiyor.

Dereboyundaki trafik ışıklarında start alan sporcular eski Pronto çemberinden İngiliz Elçiliği’ne doğru koşup 2 tur attı ve ardından bisikletlerine binip Kermiya çemberine kadar gidip aynı güzergahta toplam 5 tur attılar ve son olarak koşu parkurunda bu kez 1 tur atarak finişe ulaştılar.

5 kilometre koşu, 20 kilometre bisiklet ve 2,5 kilometre koşu mesafelerinden gerçekleşen yarışta polis trafiği kapattı ve güvenli bir şekilde sporcuların yarışmasına olanak verdi.

ERKEKLERDE METİN, KADINLARDA MİNE

Triatlon sezonun ilk organizesi olan Dereboyu Duatlonu’nda zafer Aspava sporcusu Metin Kuşkurdan’ın oldu. İkinciliği Ares sporcusu Kemal Elektrikçi, üçüncülüğü ise yine Aspava’dan Ekrem Kaide elde etti.

Yarışın kadınlar kategorisinde ise birinciliği Tüfekçi sporcusu Mine Devrim, ikinciliği yine Tüfekçi’den Aslı Simay, üçüncülüğü ise ferdi yarışan Sevim Yıldız elde etti.

Yarış sonunda düzenlenen törende dereceye giren sporculara ödülleri Cumhurbaşkanlığı Özel Kalem Müdürü Çağın Zort, Spor Dairesi amiri Sertaç Bozatlı, federasyona üye kulüp yöneticileri ve Noyanlar Group Direktörü Ahmet Noyan tarafından takdim edildi.

YARIŞIN GENEL KLASMAN SONUÇLARI ŞÖYLE:

1

Metin Kuşkurdan

Aspava S.K.

20-29

Erkek

1:03:48.8

2

Kemal Elektrikçi

Ares S.K.

30-39

Erkek

1:04:13.9

3

Ekrem Kaide

Aspava S.K.

30-39

Erkek

1:04:24.2

4

Erim Debreli

Ares S.K.

30-39

Erkek

1:05:09.0

5

Halil Efe Iri

Tüfekçi S.K.

20-29

Erkek

1:05:50.2

6

Emir Turalı

Aspava S.K.

14-19

Erkek

1:06:34.4

7

Enis Alcici

Ares S.K.

14-19

Erkek

1:06:39.5

8

Şevki Ahcıhoca

Aspava S.K.

40-49

Erkek

1:07:26.0

9

Mehmet Korkut

Aspava S.K.

20-29

Erkek

1:10:27.0

10

Murat Ciftci

Aspava S.K.

40-49

Erkek

1:10:29.0

11

Mine Devrim

Tüfekçi S.K.

20-29

Kadın

1:10:57.1

12

Aleksei Shchukin

Ferdi

30-39

Erkek

1:11:07.3

13

Bora Şen

Ferdi

40-49

Erkek

1:12:16.8

14

Kerem Güneşer

Tüfekçi S.K.

30-39

Erkek

1:12:18.8

15

Arif Aytan

Ares Spor Kulubü

30-39

Erkek

1:12:36.2

16

Hakan Korsan

Ferdi

40-49

Erkek

1:12:42.4

17

Kemal Taşçı

Ares S.K.

30-39

Erkek

1:13:51.2

18

Aslı Simay Yazıcı

Tüfekçi S.K.

30-39

Kadın

1:14:04.3

19

Ali Dükyancı

Tüfekçi S.K.

30-39

Erkek

1:14:08.0

20

Gorkem Ozbilen

Ferdi

30-39

Erkek

1:14:13.5

21

Erkan Uyar

Ares S.K.

40-49

Erkek

1:14:17.1

22

Dinçer Şöföroğlu

Ferdi

20-29

Erkek

1:14:20.5

23

Sevim Yıldız

Ferdi

40-49

Kadın

1:14:58.3

24

Teoman Ibili

Ferdi

20-29

Erkek

1:15:57.4

25

Kemal Sah

Ferdi

30-39

Erkek

1:16:38.2

26

Muhammed Hizan

Ferdi

20-29

Erkek

1:16:39.7

27

Carolyn Stennard

Ferdi

40-49

Kadın

1:16:59.0

28

Tuğcan Özkızan

Tüfekçi S.K.

20-29

Erkek

1:17:07.6

29

Kemal Ekdal

Ferdi

30-39

Erkek

1:17:09.8

30

Anıl Can Aydogdu

Ferdi

20-29

Erkek

1:17:13.5

31

Halil Kaçmaz

Ferdi

30-39

Erkek

1:17:36.6

32

Bora Ernaz

Ferdi

40-49

Erkek

1:17:44.6

33

Yusufcan Sensoy

Ares S.K.

20-29

Erkek

1:17:57.5

34

Doğa Noyan

Ferdi

20-29

Kadın

1:18:05.0

35

Çağan Kutgüner

Ferdi

30-39

Erkek

1:19:40.3

36

Ardit Hasaj

Ferdi

40-49

Erkek

1:20:00.2

37

Mark Weavers

Ferdi

50+

Erkek

1:20:32.5

38

Yankı Karadağlı

Aspava S.K.

40-49

Erkek

1:21:02.8

39

Asaf Yiğittürk

Ferdi

20-29

Erkek

1:21:58.9

40

Ayer Alçıcı

Ares S.K.

14-19

Erkek

1:24:43.8

41

Fiona Addington

Ferdi

50+

Kadın

1:25:10.9

42

Hasan Karşili

Tüfekçi S.K.

30-39

Erkek

1:30:45.9

43

Anastasia Chernova

Aspava S.K.

30-39

Kadın

1:30:51.2

44

Gülcan Nasiroğlu

Ferdi

50+

Kadın

1:33:05.2

45

Nikita Kruzhkov

Ferdi

30-39

Erkek

1:33:26.6

46

Huriye Davulcu

Ferdi

50+

Kadın

1:38:23.6

47

Emine Sevil Demirkıran

Ares S.K.

14-19

Kadın

1:44:46.3

 

30/01/2022 14:11
Bu habere tepkiniz:
Habersiz kalmamak için Telegram kanalımıza katılın
ad
TAGS: Duatlonda zafer Metin Kuşkurdan’ın
MANŞETLER

HK SPOR

© 2019 Digihaber Portal Services Ltd. Haber Kıbrıs.