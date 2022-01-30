Duatlonda zafer Metin Kuşkurdan’ın
K.T.Triatlon Federasyonu sezonun ilk organizesini Lefkoşa’da duatlon yarışı ile gerçekleştirdi
30/01/2022
Triatlon Federasyonu 2022 sezonun ilk organizesini koşu-bisiklet-koşu parkurlarından oluşan Duatlon yarışı ile gerçekleştirdi. Lefkoşa Dereboyu’nda gerçekleşen sezonun ilk yarışında 47 kişi mücadele etti.
Özellikle kış mevsiminde organize edilen yarış olan duatlonda, sporcular sprint mesafede mücadele etti. Yüzme etabının olmadığı duatlon yarışında sporcular koşu etabını iki kez geçiyor.
Dereboyundaki trafik ışıklarında start alan sporcular eski Pronto çemberinden İngiliz Elçiliği’ne doğru koşup 2 tur attı ve ardından bisikletlerine binip Kermiya çemberine kadar gidip aynı güzergahta toplam 5 tur attılar ve son olarak koşu parkurunda bu kez 1 tur atarak finişe ulaştılar.
5 kilometre koşu, 20 kilometre bisiklet ve 2,5 kilometre koşu mesafelerinden gerçekleşen yarışta polis trafiği kapattı ve güvenli bir şekilde sporcuların yarışmasına olanak verdi.
ERKEKLERDE METİN, KADINLARDA MİNE
Triatlon sezonun ilk organizesi olan Dereboyu Duatlonu’nda zafer Aspava sporcusu Metin Kuşkurdan’ın oldu. İkinciliği Ares sporcusu Kemal Elektrikçi, üçüncülüğü ise yine Aspava’dan Ekrem Kaide elde etti.
Yarışın kadınlar kategorisinde ise birinciliği Tüfekçi sporcusu Mine Devrim, ikinciliği yine Tüfekçi’den Aslı Simay, üçüncülüğü ise ferdi yarışan Sevim Yıldız elde etti.
Yarış sonunda düzenlenen törende dereceye giren sporculara ödülleri Cumhurbaşkanlığı Özel Kalem Müdürü Çağın Zort, Spor Dairesi amiri Sertaç Bozatlı, federasyona üye kulüp yöneticileri ve Noyanlar Group Direktörü Ahmet Noyan tarafından takdim edildi.
YARIŞIN GENEL KLASMAN SONUÇLARI ŞÖYLE:
|
1
|
Metin Kuşkurdan
|
Aspava S.K.
|
20-29
|
Erkek
|
1:03:48.8
|
2
|
Kemal Elektrikçi
|
Ares S.K.
|
30-39
|
Erkek
|
1:04:13.9
|
3
|
Ekrem Kaide
|
Aspava S.K.
|
30-39
|
Erkek
|
1:04:24.2
|
4
|
Erim Debreli
|
Ares S.K.
|
30-39
|
Erkek
|
1:05:09.0
|
5
|
Halil Efe Iri
|
Tüfekçi S.K.
|
20-29
|
Erkek
|
1:05:50.2
|
6
|
Emir Turalı
|
Aspava S.K.
|
14-19
|
Erkek
|
1:06:34.4
|
7
|
Enis Alcici
|
Ares S.K.
|
14-19
|
Erkek
|
1:06:39.5
|
8
|
Şevki Ahcıhoca
|
Aspava S.K.
|
40-49
|
Erkek
|
1:07:26.0
|
9
|
Mehmet Korkut
|
Aspava S.K.
|
20-29
|
Erkek
|
1:10:27.0
|
10
|
Murat Ciftci
|
Aspava S.K.
|
40-49
|
Erkek
|
1:10:29.0
|
11
|
Mine Devrim
|
Tüfekçi S.K.
|
20-29
|
Kadın
|
1:10:57.1
|
12
|
Aleksei Shchukin
|
Ferdi
|
30-39
|
Erkek
|
1:11:07.3
|
13
|
Bora Şen
|
Ferdi
|
40-49
|
Erkek
|
1:12:16.8
|
14
|
Kerem Güneşer
|
Tüfekçi S.K.
|
30-39
|
Erkek
|
1:12:18.8
|
15
|
Arif Aytan
|
Ares Spor Kulubü
|
30-39
|
Erkek
|
1:12:36.2
|
16
|
Hakan Korsan
|
Ferdi
|
40-49
|
Erkek
|
1:12:42.4
|
17
|
Kemal Taşçı
|
Ares S.K.
|
30-39
|
Erkek
|
1:13:51.2
|
18
|
Aslı Simay Yazıcı
|
Tüfekçi S.K.
|
30-39
|
Kadın
|
1:14:04.3
|
19
|
Ali Dükyancı
|
Tüfekçi S.K.
|
30-39
|
Erkek
|
1:14:08.0
|
20
|
Gorkem Ozbilen
|
Ferdi
|
30-39
|
Erkek
|
1:14:13.5
|
21
|
Erkan Uyar
|
Ares S.K.
|
40-49
|
Erkek
|
1:14:17.1
|
22
|
Dinçer Şöföroğlu
|
Ferdi
|
20-29
|
Erkek
|
1:14:20.5
|
23
|
Sevim Yıldız
|
Ferdi
|
40-49
|
Kadın
|
1:14:58.3
|
24
|
Teoman Ibili
|
Ferdi
|
20-29
|
Erkek
|
1:15:57.4
|
25
|
Kemal Sah
|
Ferdi
|
30-39
|
Erkek
|
1:16:38.2
|
26
|
Muhammed Hizan
|
Ferdi
|
20-29
|
Erkek
|
1:16:39.7
|
27
|
Carolyn Stennard
|
Ferdi
|
40-49
|
Kadın
|
1:16:59.0
|
28
|
Tuğcan Özkızan
|
Tüfekçi S.K.
|
20-29
|
Erkek
|
1:17:07.6
|
29
|
Kemal Ekdal
|
Ferdi
|
30-39
|
Erkek
|
1:17:09.8
|
30
|
Anıl Can Aydogdu
|
Ferdi
|
20-29
|
Erkek
|
1:17:13.5
|
31
|
Halil Kaçmaz
|
Ferdi
|
30-39
|
Erkek
|
1:17:36.6
|
32
|
Bora Ernaz
|
Ferdi
|
40-49
|
Erkek
|
1:17:44.6
|
33
|
Yusufcan Sensoy
|
Ares S.K.
|
20-29
|
Erkek
|
1:17:57.5
|
34
|
Doğa Noyan
|
Ferdi
|
20-29
|
Kadın
|
1:18:05.0
|
35
|
Çağan Kutgüner
|
Ferdi
|
30-39
|
Erkek
|
1:19:40.3
|
36
|
Ardit Hasaj
|
Ferdi
|
40-49
|
Erkek
|
1:20:00.2
|
37
|
Mark Weavers
|
Ferdi
|
50+
|
Erkek
|
1:20:32.5
|
38
|
Yankı Karadağlı
|
Aspava S.K.
|
40-49
|
Erkek
|
1:21:02.8
|
39
|
Asaf Yiğittürk
|
Ferdi
|
20-29
|
Erkek
|
1:21:58.9
|
40
|
Ayer Alçıcı
|
Ares S.K.
|
14-19
|
Erkek
|
1:24:43.8
|
41
|
Fiona Addington
|
Ferdi
|
50+
|
Kadın
|
1:25:10.9
|
42
|
Hasan Karşili
|
Tüfekçi S.K.
|
30-39
|
Erkek
|
1:30:45.9
|
43
|
Anastasia Chernova
|
Aspava S.K.
|
30-39
|
Kadın
|
1:30:51.2
|
44
|
Gülcan Nasiroğlu
|
Ferdi
|
50+
|
Kadın
|
1:33:05.2
|
45
|
Nikita Kruzhkov
|
Ferdi
|
30-39
|
Erkek
|
1:33:26.6
|
46
|
Huriye Davulcu
|
Ferdi
|
50+
|
Kadın
|
1:38:23.6
|
47
|
Emine Sevil Demirkıran
|
Ares S.K.
|
14-19
|
Kadın
|
1:44:46.3