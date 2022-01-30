Duatlonda zafer Metin Kuşkurdan’ın

Triatlon Federasyonu 2022 sezonun ilk organizesini koşu-bisiklet-koşu parkurlarından oluşan Duatlon yarışı ile gerçekleştirdi. Lefkoşa Dereboyu’nda gerçekleşen sezonun ilk yarışında 47 kişi mücadele etti.

Özellikle kış mevsiminde organize edilen yarış olan duatlonda, sporcular sprint mesafede mücadele etti. Yüzme etabının olmadığı duatlon yarışında sporcular koşu etabını iki kez geçiyor.

Dereboyundaki trafik ışıklarında start alan sporcular eski Pronto çemberinden İngiliz Elçiliği’ne doğru koşup 2 tur attı ve ardından bisikletlerine binip Kermiya çemberine kadar gidip aynı güzergahta toplam 5 tur attılar ve son olarak koşu parkurunda bu kez 1 tur atarak finişe ulaştılar.

5 kilometre koşu, 20 kilometre bisiklet ve 2,5 kilometre koşu mesafelerinden gerçekleşen yarışta polis trafiği kapattı ve güvenli bir şekilde sporcuların yarışmasına olanak verdi.

ERKEKLERDE METİN, KADINLARDA MİNE

Triatlon sezonun ilk organizesi olan Dereboyu Duatlonu’nda zafer Aspava sporcusu Metin Kuşkurdan’ın oldu. İkinciliği Ares sporcusu Kemal Elektrikçi, üçüncülüğü ise yine Aspava’dan Ekrem Kaide elde etti.

Yarışın kadınlar kategorisinde ise birinciliği Tüfekçi sporcusu Mine Devrim, ikinciliği yine Tüfekçi’den Aslı Simay, üçüncülüğü ise ferdi yarışan Sevim Yıldız elde etti.

Yarış sonunda düzenlenen törende dereceye giren sporculara ödülleri Cumhurbaşkanlığı Özel Kalem Müdürü Çağın Zort, Spor Dairesi amiri Sertaç Bozatlı, federasyona üye kulüp yöneticileri ve Noyanlar Group Direktörü Ahmet Noyan tarafından takdim edildi.

YARIŞIN GENEL KLASMAN SONUÇLARI ŞÖYLE:

1 Metin Kuşkurdan Aspava S.K. 20-29 Erkek 1:03:48.8 2 Kemal Elektrikçi Ares S.K. 30-39 Erkek 1:04:13.9 3 Ekrem Kaide Aspava S.K. 30-39 Erkek 1:04:24.2 4 Erim Debreli Ares S.K. 30-39 Erkek 1:05:09.0 5 Halil Efe Iri Tüfekçi S.K. 20-29 Erkek 1:05:50.2 6 Emir Turalı Aspava S.K. 14-19 Erkek 1:06:34.4 7 Enis Alcici Ares S.K. 14-19 Erkek 1:06:39.5 8 Şevki Ahcıhoca Aspava S.K. 40-49 Erkek 1:07:26.0 9 Mehmet Korkut Aspava S.K. 20-29 Erkek 1:10:27.0 10 Murat Ciftci Aspava S.K. 40-49 Erkek 1:10:29.0 11 Mine Devrim Tüfekçi S.K. 20-29 Kadın 1:10:57.1 12 Aleksei Shchukin Ferdi 30-39 Erkek 1:11:07.3 13 Bora Şen Ferdi 40-49 Erkek 1:12:16.8 14 Kerem Güneşer Tüfekçi S.K. 30-39 Erkek 1:12:18.8 15 Arif Aytan Ares Spor Kulubü 30-39 Erkek 1:12:36.2 16 Hakan Korsan Ferdi 40-49 Erkek 1:12:42.4 17 Kemal Taşçı Ares S.K. 30-39 Erkek 1:13:51.2 18 Aslı Simay Yazıcı Tüfekçi S.K. 30-39 Kadın 1:14:04.3 19 Ali Dükyancı Tüfekçi S.K. 30-39 Erkek 1:14:08.0 20 Gorkem Ozbilen Ferdi 30-39 Erkek 1:14:13.5 21 Erkan Uyar Ares S.K. 40-49 Erkek 1:14:17.1 22 Dinçer Şöföroğlu Ferdi 20-29 Erkek 1:14:20.5 23 Sevim Yıldız Ferdi 40-49 Kadın 1:14:58.3 24 Teoman Ibili Ferdi 20-29 Erkek 1:15:57.4 25 Kemal Sah Ferdi 30-39 Erkek 1:16:38.2 26 Muhammed Hizan Ferdi 20-29 Erkek 1:16:39.7 27 Carolyn Stennard Ferdi 40-49 Kadın 1:16:59.0 28 Tuğcan Özkızan Tüfekçi S.K. 20-29 Erkek 1:17:07.6 29 Kemal Ekdal Ferdi 30-39 Erkek 1:17:09.8 30 Anıl Can Aydogdu Ferdi 20-29 Erkek 1:17:13.5 31 Halil Kaçmaz Ferdi 30-39 Erkek 1:17:36.6 32 Bora Ernaz Ferdi 40-49 Erkek 1:17:44.6 33 Yusufcan Sensoy Ares S.K. 20-29 Erkek 1:17:57.5 34 Doğa Noyan Ferdi 20-29 Kadın 1:18:05.0 35 Çağan Kutgüner Ferdi 30-39 Erkek 1:19:40.3 36 Ardit Hasaj Ferdi 40-49 Erkek 1:20:00.2 37 Mark Weavers Ferdi 50+ Erkek 1:20:32.5 38 Yankı Karadağlı Aspava S.K. 40-49 Erkek 1:21:02.8 39 Asaf Yiğittürk Ferdi 20-29 Erkek 1:21:58.9 40 Ayer Alçıcı Ares S.K. 14-19 Erkek 1:24:43.8 41 Fiona Addington Ferdi 50+ Kadın 1:25:10.9 42 Hasan Karşili Tüfekçi S.K. 30-39 Erkek 1:30:45.9 43 Anastasia Chernova Aspava S.K. 30-39 Kadın 1:30:51.2 44 Gülcan Nasiroğlu Ferdi 50+ Kadın 1:33:05.2 45 Nikita Kruzhkov Ferdi 30-39 Erkek 1:33:26.6 46 Huriye Davulcu Ferdi 50+ Kadın 1:38:23.6 47 Emine Sevil Demirkıran Ares S.K. 14-19 Kadın 1:44:46.3

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30/01/2022 14:11