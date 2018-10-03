Duayen gazeteci isyan etti: Sözde başkent burası

Ülkemizin duayen gazetecilerinden Ahmet Tolgay, Lefkoşa- Küçük Kaymaklı Rüstem Ağa Sokağı'nda gördüğü manzara karşısında büyük bir şok yaşadı. Tolgay, mahalle sakinlerinin kendisini "kahve içmeye" davet ettiğini belirterek, gördüğü çöp dağları karşısında,"boğazının düğümlendiğini ve kahvesini içemediğini" vurguladı.

Mahalleden fotoğraflar paylaşarak yaşadığı şoku kamuoyuna mal eden Tolgay, duygularını ise şu cümlelerle paylaştı:

Küçük Kaymaklı'da "Rüstem Ağa Sokağı" sakinleri nasıl bir ortamda yaşamaya mahkûm edildiklerini görmem için beni kahve içmeye davet ettiler... Manzara karşısında ikram edilen kahve boğazımda kaldı!.."İstikbal Mağazası"ndan başlayıp, Hüseyin Ruso Caddesi ile Bolu Sokak arasındaki bağlantıyı sağlayan bu hareketli geçide "sokak" demek için bin tanık ister!.. Lefkoşa Belediye sınırlarının dışında kalmış gibi...

Yapılan yoğun şikayetlere karşın sadece vergi toplandığında hatırlandıklarını söyleyen bu sokağın sakinleri, isyan içinde... Tedirginlik ve infial var... İsyanlarında son derece haklılar. Bir iş yerinden çıkarılan çöpler bu daracık yolun muhtelif yerlerinde gittikçe büyüyen kokuşmuş ve ve haşarat kaynayan tepeler oluşturdu.

Başkaları da geceleri arabalarıyla gelip o tepeleri çöplerle takviye ediyorlar!.. Terk edilmiş ve mezbeleye dönüşmüş; içi kurumuş ağaçlar, otlar ve yıkıntılarla dolu parsellenmemiş ve alt yapısı düzenlenmemiş arsalar; çevre evlere, sıçan, yılan ve çiyan kusuyor. Yolun o bölümünde iki araba yan yana geçemediğinden sıkça kazalar olmakta, ev hayvanları araba lastiklerinin altında kalmakta, çocuklar ve yaşlılar riskli anlar yaşamakta.

Önemli bir bağlantı geçidi olduğu için de yoğun trafik bu sokakta hiç durmuyor. Adres bellidir.. İğrenç manzara da ortadadır.. Yazdıklarımın ne denli doğru olduğunu test etmek isteyenler, buyursun arabasını o yola sürsün!.. Belediyeciliğin ve çevrenin iflas ettiği bölge!..Sözde bir başkent bölgesi burası!..