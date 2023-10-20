Duayen gazeteci Özcan Özcanhan son yolculuğuna uğurlanıyor

Duayen gazeteci Özcan Özcanhan için Kıbrıs Türk Spor Yazarları Derneği’nde bugün saat 11.00’de tören düzenlendi

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20/10/2023

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Duayen gazeteci Özcan Özcanhan son yolculuğuna uğurlanıyor

86 yaşında hayata gözlerini yuman duayen gazeteci Özcan Özcanhan, bugün bazı basın örgütlerinin düzenlediği ortak anma töreniyle son yolculuğuna uğurlanıyor.

Anma töreni, bugün saat 11.00'de Lefkoşa’nın Göçmenköy bölgesindeki Kıbrıs Türk Spor Yazarları Derneği lokalinde yapıldı.

 Özcanhan'ın cenazesi, İsmail Safa Camii'nde kılınacak öğle namazının ardından Lefkoşa Kabristanlığı'nda toprağa verilecek.

20/10/2023 11:03
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TAGS: Özcan Özcanhan, haber, kıbrıs
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