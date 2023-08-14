Duayen gazeteci Süleyman Ergüçlü hayatını kaybetti

Duayen gazeteci, yazar 69 yaşındaki Süleyman Ergüçlü bugün hayatını kaybetti. Basın camiasının önemli isimlerinden Süleyman Ergüçlü'nün zamansız vefatı başta ailesi olmak üzere sevenlerini yasa boğdu.

Ergüçlü'nün eşi Neşe Ergüçlü acı haberi sosyal medyadan “Eşim Süleyman Ergüçlü bu sabah, evimizde vefat etmiştir. Acım, acımız sonsuz. Cenaze töreni ile ilgili detaylar tarafımızdan paylaşılacaktır. Hepimizin başı sağolsun" ifadeleri ile duyurdu.

Süleyman Ergüçlü kimdir?

1954 yılında Yenicami mahallesi Lefkoşa’da doğan Ergüçlü ünlü oyuncu Hazar Ergüçlü’nün babasıdır. Ergüçlü Savaş sonrasında gazeteci oldu... Türkiye’de, Anamur’da Kıbrıs’ın Sesi Radyosu’nda görev aldı... Sonra Kıbrıs’a döndü... Önce Bayrak Radyosu, daha sonra Bayrak Televizyonunda görev aldı... 1986’da BRT’den ayrıldı ve çeşitli gazete ve ajanslarda çalıştı... Ülkenin ilk internet gazetesi "Kimgazet"i yayınladı.

1989’da, Kıbrıs Gazetesi’ni kuran ekibin içinde yer aldı ve ilk Yazı İşleri Müdürü oldu... Çeşitli dönemlerde Kıbrıs Medya Grubu'ndan ayrılarak başka medya kuruluşlarında çalıştı... BRTK Yönetim Kurulu Başkanlığı, Kıbrıs Türk Gazeteciler Birliği Başkanlığı yaptı.

Bu arada, ülkedeki Bankalar krizi sırasında, batan bankalardan birinin Yönetim Kurulu Başkanıydı... Bu krizi takip eden Annan Planı döneminde, Kıbrıs Medya Grubu’nun Genel Yayın Yönetmeniydi ve süreçte, barış yönünde taraf oldu...

Haziran 2016'da Kıbrıs Medya Grubu Genel Yayın Yönetmenliğinden emekli oldu.

Ergüçlü aynı zamanda Seyahatname, Edebiyat kategorilerinde eserler yazmış bir yazardır.