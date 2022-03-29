Duayen sunucu Hüseyin Kanatlı, Londra’da düzenlenen gecede anıldı

Kıbrıs Türk halkının ilk sunucularından merhum Hüseyin Kanatlı, Londra’da Cyprus House Ehl-I Keyf Restoranda düzenlenen gecede anıldı.

Uzun yıllar radyo ve televizyon yayıncılığı ile ilgilenmiş Kibris Türkünün bağrından yetişen merhum Hüseyin Kanatlı Londra’da düzenlenen gecede anıldı.

Gecede sahne alan sanatçılar Hüseyin Kanatlı’nın sevdiği şarkıları seslendirdi.

Yapılan konuşmalarda, Hüseyin Kanatlı’nın kendine has ses tonu ve konuşmasıyla hala sevenlerinin yüreklerinde yaşadığı belirtildi.

Çok uzun yıllar Bayrak Radyo Televizyon Kurumu’nda çalışan Kanatlı, “Plak Yarışı”, “Merhaba Dostlar”, ve “Askerin Saati” programları ile toplumsal bellekte yer etmiş bir edebiyat ve müzik tutkunuydu.

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29/03/2022 10:43