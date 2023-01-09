Duayen Turizmci Ünal Çağıner Hayatını Kaybetti

Ülkemizin tanınmış turizmcilerinden Acapulco Resort- Convention- SPA Otel Yönetim Kurulu Başkanı Ünal Çağıner yaşamını yitirdi. 1946 Malya doğumlu olan Ünal Çağıner bir süredir rahatsızlığından dolayı tedavi görmekteydi.

Acapulco Resort, Akgünler Denizcilik ve Tarsan’ın kurucusu olan iş insanı Ünal Çağıner daha birçok alanda ülkede yaptığı yatırımlarla öncü bir isimdi.

Kıbrıs Türk Girişimci Kadınlar Derneği (GİKAD) Başkanı Dr. İçim Çağıner Kavuklu ve ülkenin tanınmış iş insanlarından Kıbrıs Türk Otelciler Birliği Başkanı Dimağ Çağıner'in babası olan Ünal Çağıner’in vefatı başta ailesi olmak üzere sevenlerini yasa boğdu.

Çağıner’in cenazesi yarın öğle namazına müteakip Lefkoşa Mezarlığı’nda eşi Tangül Çağıner’in yanına defnedilecek.

Çağıner için yarın akşam saat 17.00’de, Acapulco Otel’de mevlüt okutulacak.

Ünal Çağıner, 1977 senesinde başladığı turizm yolculuğunu, 40 senede paha biçilmez eserlerle donatarak, emsalsiz bir hazineye dönüştürdü. Ünal Çağıner'in turizm yolculuğu, Girne, Çatalköy bölgesindeki 6.5 mil mevkiinde, birkaç galiften, 2000 yataklı dev turizm yatırımına dönüşen bir başarı öyküsü.

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09/01/2023 16:31