Dubai çikolatasından sonra yeni trend | Melek saçlı çikolata

DUBAİ ÇİKOLATASINI TAHTINDAN EDECEK

Dubai çikolatasından sonra TikTok'u fetheden heyecan verici yeni bir trend daha ortaya çıktı: Melek saçlı çikolata.

“Dubai çikolatası” antep fıstığı kreması ve kadayıf gibi egzotik malzemelerle dolu. Melek saçlı çikolatanın içi ise ismini aldığı saç benzeri pişmaniye ile dolu.

İÇİ PİŞMANİYE İLE DOLU

İçerisinde fıstık kreması da olmasına rağmen, Türk pişmaniyesi, bir miktar vanilya, nar ve ahududu aromaları öne çıkıyor.

YÜKSEK FİYATI DİKKAT ÇEKİYOR

Melek saçlı çikolata şu anda trend olabilir, ancak her bütçeye uygun değil. Her trend atıştırmalıkta olduğu gibi bunun da yüksek bir fiyatı var. Bir kalıp "melek saçı" 19 euroya mal oluyor.

Kargo ve nakliye masraflarını da eklerseniz pembe cazibenin 185 gramı neredeyse 30 euroya geliyor.

TIKTOK İKİYE BÖLÜNDÜ

Yeni çikolata TikTok'ta hızla yayılıyor. Sosyal medya kullanıcılaırnın tepkileri ise karışık: Bazı kullanıcılar çikolatadan övgüyle bahsederken, diğerleri şüpheci.