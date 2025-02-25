Dubai çikolatasından sonra yeni trend | Melek saçlı çikolata
Dubai çikolatasından sonra TikTok'u fetheden heyecan verici yeni bir trend daha ortaya çıktı: Melek saçlı çikolata. Bu pembe renkli çikolata, Dubai çikolatasını tahtından etmeye hazırlanıyor. Fıstık dolgulu ve pişmaniyeli pembe bar, görsel olarak saç tellerini andırıyor ve şu sıralar TikTok'ta viral bir yiyecek trendi haline geliyor.
25/02/2025
DUBAİ ÇİKOLATASINI TAHTINDAN EDECEK
Dubai çikolatasından sonra TikTok'u fetheden heyecan verici yeni bir trend daha ortaya çıktı: Melek saçlı çikolata.
“Dubai çikolatası” antep fıstığı kreması ve kadayıf gibi egzotik malzemelerle dolu. Melek saçlı çikolatanın içi ise ismini aldığı saç benzeri pişmaniye ile dolu.
İÇİ PİŞMANİYE İLE DOLU
İçerisinde fıstık kreması da olmasına rağmen, Türk pişmaniyesi, bir miktar vanilya, nar ve ahududu aromaları öne çıkıyor.
YÜKSEK FİYATI DİKKAT ÇEKİYOR
Melek saçlı çikolata şu anda trend olabilir, ancak her bütçeye uygun değil. Her trend atıştırmalıkta olduğu gibi bunun da yüksek bir fiyatı var. Bir kalıp "melek saçı" 19 euroya mal oluyor.
Kargo ve nakliye masraflarını da eklerseniz pembe cazibenin 185 gramı neredeyse 30 euroya geliyor.
TIKTOK İKİYE BÖLÜNDÜ
Yeni çikolata TikTok'ta hızla yayılıyor. Sosyal medya kullanıcılaırnın tepkileri ise karışık: Bazı kullanıcılar çikolatadan övgüyle bahsederken, diğerleri şüpheci.