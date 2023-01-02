Dubai, turizmi canlandırmak için yüzde 30'luk alkol vergisini ve alkol ruhsatı ücretini kaldırdı

Körfez'in "eğlence başkenti" olarak bilinen Dubai, turizmi canlandırmak amacıyla, alkollü içeceklerden aldığı yüzde 30'luk vergiyi kaldırdı. Dubai'de içki içenlerden istenen ruhsat da artık ücretsiz olacak.

Birleşik Arap Emirlikleri'ndeki Dubai'de alkollü içkilerle ilgili yasalar bir süredir gevşetiliyor. Daha önce de Ramazan ayı süresince gündüz alkol satışı ve eve içki teslimi yasakları kaldırılmıştı.

Dubai'nin, attığı son adımlarla kenti yabancılar için daha cazip hale getirmeyi amaçladığı düşünülüyor.

Dubai'de içki dağıtımını yürüten iki şirket, Dubai Maritime and Mercantile International (MMI) ile African & Eastern vergi indirimini fiyatlara yansıtacaklarını açıkladı.

MMI'ın sözcüsü Tyrone Reid, "100 yıl önce Dubai'de çalışmaya başladığımızdan bu yana, emirlik yönetiminin konuya yaklaşımı hep dinamik, duyarlı ve herkesi kapsayıcı oldu" dedi.

Reid, "Yasalardaki son güncellemeler Dubai ve Birleşik Arap Emirlikleri'nde alkollü içecek tüketimi ve alımının güvenli ve sorumlu bir şekilde devam edebilmesi bakımından hayati önem taşıyor" diye konuştu.

Pazar günü yürürlüğe giren kararın kalıcı bir düzenleme olup olmadığı henüz bilinmiyor.

Financial Times gazetesi, "kararla ilgili olarak bilgilendirilen sektör yetkililerine" atıfla,i uygulamanın bir yıllık bir deneme olacağını yazdı.

Her 10 kişiden dokuzu yabancı

Dubai'de her 10 kişiden dokuzu yabancı uyruklu ve bu kişilerin birçoğu alkolden alınan verginin yüksekliği nedeniyle araçlarıyla diğer emirliklere giderek daha ucuza toptan içki alıyordu.

Dubai, tarihsel olarak, zengin turistleri ve yüksek ücretli şirket çalışanlarını komşularından çok daha fazla cezbeden bir kent. Bunu da büyük ölçüde yaşam tarzı bakımından daha liberal ve hoşgörülü bir yaklaşım benimsemesine borçlu.

Fakat son zamanlarda özellikle de turizm ve finans sektörlerini geliştiren komşularının güçlü rekabetiyle karşı karşıya.

Dubai yasalarına göre, Müslüman olmayan ve 21 yaşından büyük kişiler polisten bir alkol ruhsatı almak koşuluyla içki içebiliyor.

Barlarda ve gece kulüplerinde içki ruhsatı pek kontrol edilmiyor olsa da, ruhsatsız içerken yakalananlar gözaltına alınıp, para cezasına çarptırılabiliyor.

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02/01/2023 13:53