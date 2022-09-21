Dubai'de 5 milyar dolara Ay yapacaklar

Birleşik Arap Emirlikleri'nin emirliği Dubai, çılgın mimari projeleriyle biliniyor. Dubaililer dünyadaki esinlenmeden payını aldıktan sonra gözünü uzaya dikti.



Ortaya çıkan bilgilere göre Dubai'da dünyanın doğal uydusu Ay'a benzeyen bir lüks otel yapıalcak.



Kanadalı bir mimarlık firması tarafından tasarlanan yapı 225 metre yüksekliğinde olacak. Ancak bu otel aynı zamanda bir alışveriş merkezi şeklinde tasarlandı. Böylece Dubai'deki Ay'a yılda 10 milyon ziyaretçi çekilmesi hedefleniyor.



Tasarımın gerçekliğini artırmak isteyen mimarlar astronotlar için bir eğitim merkezini de yapının içine ekledi. Ayrıca ayda 144 daire de olacak.

Yaklaşık 2 yılda tamamlanması planlanan projenin maliyeti ise beş milyar dolardan fazla.



2021 yılında Vegas'ta bir Ay yapılacağı açıklanmıştı. Ancak projenin inşaasına henüz başlanmadı.

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21/09/2022 11:05