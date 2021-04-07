Dubai'de balkonda çıplak poz veren kadınlar sınır dışı edilecek

Birleşik Arap Emirlikleri’nin Dubai kentinde, bir gökdelenin balkonda çıplak poz veren 11 Ukraynalı kadın ile Rusya vatandaşı erkek fotoğrafçının sınır dışı edileceği açıklandı.

Görüntülerin sosyal medyada paylaşılmasının ardından söz konusu kişiler “kamu ahlakına aykırı hareket” "pornografik içerik üretme" suçuyla tutuklanmıştı.

Dubai Başsavcısı Essam Issa al-Humaidan kimlikleri gizli tutulan kişilerin ülkelerine gönderileceğini duyurdu.

BAE'de tutuklanan yabancıların yargılanmadan sınır dışı edilmesi çok sık rastlanılan bir durum değil.

Ülke yasalarına göre, çıplaklık ve ahlaka aykırı hareketlerle ilgili suçları işleyenler hakkında 6 ay hapis ve bin 360 dolar para cezası talep edilebiliyor.

Porno içerikli yayınların paylaşımı da yine bu ülkenin kanunlarına göre yasak.

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07/04/2021 12:57