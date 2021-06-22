DÜÇ kasaplık hayvan satışı yapacak

 Devlet Üretme Çiftlikleri (DÜÇ), 50 baş kasaplık oğlak ve 20 baş kasaplık teke satışı yapacak.

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22/06/2021

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DÜÇ kasaplık hayvan satışı yapacak

 Devlet Üretme Çiftlikleri (DÜÇ), 50 baş kasaplık oğlak ve 20 baş kasaplık teke satışı yapacak.

DÜÇ’ten yapılan açıklamaya göre, taban fiyatlar, kilogram başına  oğlak için 33 TL, teke için 18 TL olarak belirlendi.
   
Kasaplık satışına sunulan oğlak ve tekeler Ercan Devlet Üretme Çiftliği’nde görülebilir. 

Tekliflerin en geç 25 Haziran Cuma günü saat 11.00’e kadar Şht. Tğm. Doğuş Uran Devlet Üretme Çiftliği’ndeki teklif kutusuna atılması gerekiyor.

22/06/2021 14:29
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TAGS:  Devlet Üretme Çiftlikleri, DÜÇ
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