DÜÇ'ten kasaplık hayvan satışı

Devlet Üretme Çiftliği (DÜÇ), kasaplık hayvan satışı yapacak.

DÜÇ’ten yapılan açıklamaya göre, Şht. Tğm. Doğuş Uran Devlet Üretme Çiftliği’nde 40 baş kasaplık kuzu, 20 baş kasaplık koyun; Ercan Devlet Üretme Çiftliği’nde ise 50 baş kasaplık oğlak ve 20 baş kasaplık keçi kapalı zarf yöntemiyle canlı ağırlık üzerinden satılacak.

Taban fiyatlar, kuzu için 250 TL/kg, koyun için 180 TL/kg, oğlak için 240 TL/kg ve keçi için 170 TL/kg olarak belirlendi.

Tekliflerin KDV’siz olarak verilmesi gerektiği belirtilirken, idarenin herhangi bir teklifi kabul etmek zorunda olmadığı vurgulandı. Ödemeler, peşin ya da banka teminatlı çek ile yapılabilecek.

Kasaplık hayvanlar ilgili çiftliklerde görülebilecek ve tekliflerin en geç 8 Kasım 2024 Cuma günü saat 11.00’e kadar Şht. Tğm. Doğuş Uran Devlet Üretme Çiftliği'ndeki teklif kutusuna atılması gerekiyor. Geç gelen teklifler dikkate alınmayacak.

İhaleyi kazananlar, en geç 22 Kasım 2024 Cuma günü mesai bitimine kadar hayvanları almak zorunda olacak. Belirtilen tarihe kadar hayvanların alınmaması durumunda ihale kararı iptal edilecek.