Dudak kenarı yarası, dudak kenarı yırtılmaları çok çeşitli nedenlerle ortaya çıkabilir. Çatlamış kuru dudaklar, bazı virüsler ya da vitamin eksikliği dudak kenarı yaralarına ve yırtılmalarına neden olabilir. Dudak kenarınızda sürekli yara çıkıyorsa öncelikle bunun sebebini bulmanız ve buna göre tedavi yolu izlemeniz gerekir. Vitamin eksikliği sebebiyle dudak kenarlarında yara çıkabildiği gibi ağız ve diş sağlığının yetersiz olması da yaralara sebep olabilir. Peki dudak kenarı yarası neden olur? Dudak kenarı yarası nasıl geçer, nasıl düzelir?

DUDAK KENARI YARASI

Dudağın kenarında oluşan yaralar oldukça can sıkıcıdır, dudağın hareketinden etkilendikleri için oldukça zor iyileşirler. Dudak kenarında oluşan yaraların çeşitli nedenleri vardır. Nedeni bularak tekrar tekrar oluşmasını engelleyebilirsiniz ayrıca çeşitli destekleyici yöntemlerle bu yaraların daha hızlı iyileşmesini de sağlayabilirsiniz. Peki, dudak kenarı yırtılması neden olur? Dudak kenarı yarası nasıl geçer?

DUDAK KENARI YARASI NASIL GEÇER?

Dudak kenarında çıkan yaralara zeytinyağı ya da aloe vera jeli sürebilir ayrıca bephanten içerikli dudak bakım kremleri de yaraların daha hızlı iyileşmesine yardım eder.

Dudak kenarı yarasına iyi gelen ürünler nemlendirici ve yara iyileştirici etkiye sahip zeytinyağı ve özellikle aloe vera jelidir. Tuzlu su ile mikrop kapmasını engelleyebilirsiniz.

Ellerinizi ve dilinizi yaranın üzerinde gezdirmeyin

Dudak kenarı yarasının hızlı iyileşmesi için neden olduğunu da bilmek gerekir, bu tekrar etmesini engelleri ve hızla iyileşmesinin yolunu açar.

DUDAK KENARI YARASI NEDEN OLUR?

Vitamin eksikliği :Ağız kenarında yaralar olması ve bu nedenle acı hissinin olması genelde demir, çinko ya da B vitamini eksikliğinden olur. Özellikle de dudaklarınızın kenarları solgun bir renge sahipse bu demir eksikliğiniz olduğu anlamına gelir.

Nem eksikliği: Susuz kaldığınızda bu hızla cildinizi etkiler. Kurumuş dudak çevresi çatlar ve yaraya dönüşebilir.

Hpv virüsü: Uçuk virüsü hpv özellikle virüsü aldığınızda ya da bağışıklık sisteminiz düştüğünde ortaya çıkarak dudak kenarında yara olmasına neden olur.

Yanlış kozmetik ürünler: Kullanılan kozmetik ürünlerinden, soğuklardan ya da güneşe maruz kalmaktan dudak kenarı yarası oluşabilir. Dudak kanseri riski de bu yaralarda mevcuttur.

Dudak çevresindeki yara uzun süredir iyileşmiyor ve artıyorsa bazı hastalıkların habercisi olabilir, bu nedenle doktora görünmeniz gerekebilir. Bu durum genelde kendini kabuklanan yara şeklinde gösterir. Bu nadir olsa da dudak kenarında çıkan yaralarınızda artış fark ederseniz ciddiye alınması ve mutlaka dermatoloji uzmanlarına gösterilmesi gerekir.

Peki, dudak kenarı yaraları nasıl geçer? İşte işinize yarayacak, hızla iyileştirecek bazı yöntemler...

DUDAK KENARI YIRTILMASI NASIL GEÇER?

Hücre yenileyici E vitamini yağı: Dudak kenarı yaralarından kurtulmak ve daha canlı bir görünüme sahip olmak isterseniz günde iki kez dudak çevrenize E vitamini yağı uygulayabilirsiniz.

Aloe vera kullanın: Doğal aloe vera jeli kullanarak da yaraların çıkmasını engellemek mümkündür. Bu sayede iltihaplanmanın da önüne geçebilirsiniz. Aloe vera yara iyileştirici ve güçlü nemlendirici doğal özellikleriyle bölgeye yoğun bakım yapar. Haftada 2-3 defa kullanabilirsiniz. Dudaklarınızı ne kadar iyi nemlendirir ve ne kadar iyi bakım yaparsanız o kadar az yara çıkar.

Ağız bakımını artırırın: Dudak kenarı yaralarının ağız içi yaralardan kaynaklanması da mümkündür. Bu nedenle dudak bakımı kadar ağız ve diş sağlığınıza da özel göstermelisiniz. Ayrıca tuzlu su ile düzenli olarak gargara yaparsanız hem ağız sağlığınız iyi olur hem de dudak kenarınızda yaralar çıkmaz.

Yeterli vitamin alın: Düzenli beslenerek vitamin eksikliklerinizi giderdiğinizde hem dudaklarınızda hem de ağız sağlığınızda herhangi bir problem ile karşılaşmazsınız. Vitamin eksikliklerine baktırmanız ve buna göre bir vitamin alabilirsiniz. Genellikle demir ya da çinko eksiklikleriyle beraber A ve C vitamini eksikliği durumunda da dudak kenarında yaralar meydana gelebilir.

Dokunmayın: Dudak kenarı yaralarınıza elinizle ya da dilinizle dokunmayın. Bu bölgenin iyileşmesini engeller ve iyileşme sürecini uzatır.

Günlük olarak nemlendirin: Eğer dudak kenarınızda sürekli yaralar çıkıyorsa ve acı veriyorsa mutlaka iyi bir nemlendirici kullanmanız gerekir. Evde gerçekleştireceğiniz bazı bakımlar ile de yaraları tedavi etmeniz mümkündür.

Yeşil çay ve adaçayı tüketin: Yeşil çay ve ada çayı güçlü antioksidan ve antiinflamatuar özellikleriyle hücre yenilenmesini ve yaraların iyileşmesini hızlandırır.

Eğer dudak kenarınıza sık sık yara çıkarsa bunu nemlendirici ya da sivilce kremleri ile geçirebilirsiniz.

Ağrılı bir yaraysa bunun sonunda iltihaplanma da oluşabilir. Doğal yöntemlere bakacak olursak zeytinyağı en etkili ürünlerden biridir.

Dudağınızı ne kadar iyi nemlendirirseniz yaralar o kadar az acı verir.

Dudağınıza günde 2 kez zeytinyağı sürerek nemli kalmasını sağlayabilirsiniz.

Yaranın üzerine nazik bir şekilde vazelin sürerek de yumuşamasını ve daha az acı vererek daha da büyümesini engelleyebilirsiniz.

Dudaklara ölü hücreler birikince de yara oluşabildiği için peeling yapmak da önemlidir. Dudaklarınıza belirli aralıklarla düzenli olarak peeling yapmalı ve ölü hücrelerden arınmasını sağlayabilirsiniz.

Bu sayede daha pürüzsüz ve daha bakımlı dudaklara sahip olur ve yara riskini de azaltırsınız.

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06/07/2022 16:51