Dudakta uçuk ve göğüs ağrısı zatürre habercisi olabilir

"Hastaneye ilk gittiğimizde sadece soğuk algınlığı denilmişti. İki gün sonra zatürre olduğu söylendi." Kış aylarında bu cümleyi kuran aileler azımsanmayacak kadar çok sayıda." Ne yazık ki ateş ve öksürük bulguları ile hastaneye gelen bir çocuğun önceden zatürre olabileceğini öngörmek mümkün değil" diyen Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Doç.Dr. Ercan Tutak, "12 Kasım Dünya Zatürre Günü" öncesinde zatürre hakkında bilinmesi gerekenleri anlattı.

Pnömoni yani zatürre akciğerlerde bakteri veya virüslerin yol açtığı bir enfeksiyondur. Erken tanı ve uygun tedavi ile tamamen iyileştirilebilen zatürre, halen dünyada ve ülkemizde özellikle 1-4 yaş arası çocuklarda ölüm nedenlerinin yüzde 40'ından sorumludur. Akciğer enfeksiyonları soğuk algınlığı bulguları ile başlar. Akciğere yerleşip tipik bulguların ortaya çıkması birkaç günü bulabilir.

Zatürrenin belirtileri şu şekilde sıralanabilir:

*39 derece ve üzeri yüksek ateş

*Öksürük

*Balgam çıkarma

*İştahsızlık

*Halsizlik

*Çabuk yorulma

*Sık ve zor nefes alma

*Hırıltılı solunum

*Göğüs ağrısı

*Karın ağrısı

*Dudakta uçuk

ZATÜRREDE 8 RİSK FAKTÖRÜNE DİKKAT!

Zatürre çocuklarda her yaş grubunda görülebilir. Zatürrede risk faktörleri şu şekilde sıralanabilir:

* Çocuğun 2 yaş altı ve hiç anne sütü almamış olması

*Bebeğin erken ve prematüre doğması

*Olumsuz sosyoekonomik şartlar

*Yetersiz beslenme

*Kötü hijyenik koşullar

*Kalabalık ortamlarda yaşama

*Sigara dumanına maruz kalma

*Bağışıklık sistemini etkileyen kronik hastalıklar