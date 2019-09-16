Düelloda Yeşilova Güldü: 5-3

K-Pet Süper Ligde ilk hafta maçında Merit Alsancak Yeşilova, konuk ettiği Binatlı'yı 5-3 mağlup ederek sezona galibiyetle başladı.

Gol düellosu şeklinde geçen mücadelede gülen taraf 5-3'lük skorla Merit Alsancak Yeşilova oldu. Yeşil beyazlılara galibiyeti getiren golleri Billy Mehmet(2), Alaattin Yavuz(KK), Esosa ve Mbah kaydederken, Binatlı'nın golleri Moses(2) ve penaltıdan Berkem'den geldi. Merit Alsancak Yeşilova, ligin ikinci haftasında Gençlik Gücü'ne konuk olacak, Binatlı ise Gönyeli'yi konuk edecek.

Yer: Karaoğlanoğlu Orhan Dural Stadı

Hakemler: Turgay Misk, Hakan Gök, Özal Çağlayan, Zekai Töre

Merit Alsancak Yeşilova: İrfan, Memduh, Mustafa Salk, Mejdi, Salih Say, Emin, E. Mbah(dk. 87 Hacı), Burak(dk. 78 Yasin),Êsosa Irogue(dk. 63 Hamis), Billy, Fidelis Irıa

Binatlı: Yunus, Alattin, Ayhan, Berkem, Gısgard Diabone, Kehinda(dk. 46 Muammer), Mehmet Ali, Menteş, Moses, Mustafa, Serkan(dk. 85 Hasan)

Goller: 18' ve 55' Billy, 33' Alattin (KK), 49' Esosa, 51' Mbah (M.A.Yeşilova), 11' ve 19'Moses, 87'Berkem (P) (Binatlı)

Kaynak: Halk Spor



