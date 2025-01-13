Düellonun galibi Fenerbahçe

Trendyol Süper Lig'in 19. hafta kapanış maçında zirve takipçisi Fenerbahçe, geriye düştüğü maçta Tümosan Konyaspor'u deplasmanda 3-2 yendi. Sarı lacivertliler, Galatasaray ile arasındaki 8 puanlık farkı korudu.

Trendyol Süper Lig’in 19. hafta mücadelesinde Konyaspor, Fenerbahçe’yi konuk etti.

Fenerbahçe, Konyaspor'u 3-2 yendi. Sarı lacivertlilerin gollerini Mert Müldür, Çağlar Söyüncü ve Dusan Tadic attı. Konyaspor'da Pedrinho ve Blazer ağları havalandırdı.

Fenerbahçe bu galibiyetle puanını 42 yaptı. Konyaspor ise 20 puanda kaldı

İLK 11'LER

Konyaspor: Slowik, Oğulcan, Uğurcan, Bazoer, Guilherme, Pedrinho, Boateng, Melih, Yusuf, Prip, Kramer

Fenerbahçe: Livakovic; Mert, Djiku, Çağlar, Kostic, Fred, Szymanski, Oğuz, Tadic, En Nesyri, Dzeko

TÜMOSAN KONYASPOR 2-3 FENERBAHÇE

1' Maç başladı.

1' Konyaspor, Pedrinho ile öne geçti.

Konyaspor'da Pedrinho, Süper Lig'de bu sezon en erken 2. golü attı. (25. saniye) En erken golü Samudio attı. (Beşiktaş maçı. 24. saniye) - beIN Sports

Fenerbahçe, kulüp tarihinde ligde en erken golünü yedi. - beIN Sports

4' Fenerbahçe, Kostic ile gole yaklaştı. Tecrübeli oyuncunun vuruşu üst kale direğini sıyırarak dışarı çıktı.

6' Blaz Kramer'in şutunu Livakovic kurtardı.

10' Pedrinho'ya faul yapan Tadic sarı kart gördü.

14' Tadic'in kornerden açtığı ortada Mert Müldür eşitliği sağlayan golü kaydetti.

17' Hakem Direnç Tonusluoğlu, itirazda bulunan Jose Mourinho'yu uyardı.

22' Yusuf Erdoğan'ın ceza sahası dışından vuruşu kaleci Livakovic'de kaldı.

25' Szymaski'nin ortasında Çağlar Söyüncü attığı golle takımını öne geçirdi.

28' Szymanski'nin ortasında Dzeko'nun vuruşu kaleci Slowik'te kaldı.

29' Szymanski'ye faul yapan Oğulcan sarı kart gördü.

45' Guilherme'nin açtığı ortayı Kramer kafa vuruşu ile ağlara gönderdi. Maçta yeniden eşitlik var: 2-2.

İlk yarının sonuna 3 dakika ilave edildi.

45+2' Fenerbahçe gole yaklaştı. Szymanski saha içerisine topla girdi ve içeri çevirdi. En-Nesyri'nin vuruşu farklı şekilde auta gitti.

49' Mert Müldür'ün kafa vuruşu az farkla dışarıya gitti.

61' Fenerbahçe, Tadic ile yeniden öne geçti: 2-3.

63' Pedrinho'ya faul yapan Kostic sarı kart gördü.

70' Konyaspor'da Oğulcan ve Prip'in yerine Boranijasevic ve Tunahan Taşçı oyuna girdi.

71' Fenerbahçe'de Oğuz Aydın'ın yerine Osayi Samuel oyuna girdi.

74' Konyaspor'da Yusuf Erdoğan'ın yerine Umut Nayir oyunda.

83' Fenerbahçe'de Kostic'in yerine Levent Mercan oyunda. Konyaspor'da Boateng ve Melih'in yerine Aleksic ve Melih Bostan oyuna girdi.

90' Konyaspor, Melih Bostan ile gole yaklaştı. Oyuncunun yakın mesafeden vuruşu farklı şekilde auta çıktı.

Maçın sonuna 7 dakika ilave edildi.

90+4' Melih Bostan sarı kart gördü.

90+4' Fenerbahçe'de Szymanski ve Dusan Tadic'in yerine Mert Hakan ve Yusuf Akçiçek oyuna girdi.