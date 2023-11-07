Düğmeye basıldı, Buddle’ın KKTC’deki bağlantıları mercek altında

Düğmeye basıldı: KKTC’de para aklayan Mark Douglas Buddle’ın ülkedeki bağlantıları mercek altına alındı.

Uzun süre KKTC’de yaşadıktan sonra Avustralya makamlarına teslim edilen Avustralyalı uyuşturucu baronu Mark Douglas Buddle’ın elebaşı olduğu ‘Comanchero’ suç örgütünün İstanbul’da çökertilmesinin ardından sıra Buddle’ın KKTC’deki uzantılarına geldi.

Mark Douglas Buddle’a üç adet daire satan ancak yaptığı işlemleri KKTC makamlarına bildirmeyen iş Kıbrıslı Türk iş insanı mahkemeye çıkartıldı.

Polis söz konusu iş insanının 21 Eylül 2021 tarihinde Mark Douglas Buddle’a Girne’de bulunan bir siteden 1 Milyon 200 bin dolar değerinde 3 adet daire sattığını, mesele ile ilgili olarak iki avukat ve bir galeri sahibinin de geçtiğimiz yıl teminata bağlandığını anımsattı.

Mahkemede söz alan iş insanı, Mark Douglas Buddle’dan tek bir kuruş dahi almadığını, takas yolu ile bir anlaşma yaptıklarını ancak bu anlaşmanın da hayata geçmediğini vurguladı. Mahkeme zanlı hakkında yurt dışı çıkış yasağı emri Verdi.