Düğünde ‘aniden’ rahatsızlanarak hayatını kaybetti

Gazimağusa’da sakin 64 yaşındaki Hayrullah Kurt yaşamını yitirdi.

Polis Basın Subaylığı’ndan yapılan açıklamaya göre, dün saat 21.30 sıralarında, Kurt’un Mehmetçik’teki bir düğün salonu içerisinde bulunduğu sırada aniden rahatsızlanması sonucu, kaldırıldığı Gazimağusa Devlet Hastanesi’nde yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitirdiği belirtildi.

Polisin soruşturması sürüyor.