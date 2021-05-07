Dujarric: Güvenlik ve garantiler kapsamlı bir çözüm görüşmesinde ele alınacak

Haber Kıbrıs-Özel

Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri António Guterres’in Sözcüsü Stéphane Dujarric, Perşembe günü Cenevre'de basın toplantısı düzenledi.

Rum haber kaynaklarına göre Stéphane Dujarric, güvenlik ve garantilerinin Kıbrıs sorununun kapsamlı bir çözümünde ortaya çıkması gerektiğini söyledi.

Toplantıda Dujarric’e, geçen hafta Cenevre'deki gayrı resmi Kıbrıs görüşmelerinde Guterres’in Kıbrıslı Rum ve Kıbrıslı Türk delegasyonlarının ve üç garantör Gücü delegasyonunun iyi niyetle müzakere ettiğine inanıp inanmadığı soruldu.

Dujarric, Genel Sekreter'in söylediklerine gerçekten katacak hiçbir şeyi olmadığını söyledi ve “sorularınızın cevapları orada” dedi.

Yetkili, Guterres’in birkaç ay içinde yeniden toplanılacağını ve başka bir gayrı resmi görüşme turu olacağını ifade etti.

Gazetecinin, sözlerinin hiçbirinde Kıbrıs Türk tarafından iki devletli bir çözüm önerisine ve Kuzey Kıbrıs'taki askeri güçlere atıfta bulunulduğunu hatırlayamayacağına dair sözlerine Dujarric, “Güvenlik ve garantiler tüm bunların kapsamlı bir çözümde ortaya çıkması gerekecek” ifadelerini kullandı.

Guterres’in sözlerinde Kıbrıslı Türklerin ve Kıbrıslı Rumların pozisyonunu ortaya koyduğunu anlatan Dujarric, "Söylediklerinden herkes için daha fazla görüşme yapılması gerektiği açıktı, bu yüzden bence bu anlamda oldukça net bir şekilde bahsetti" dedi.

Dujarric'e, BM başkanının Kıbrıs Türk lideri Ersin Tatar'ın iki devletli çözüm önerisi hakkındaki görüşünün ne olduğu da soruldu.

Dujarric, Genel Sekreter'in geçen hafta Cenevre'de düzenlenen basın toplantısının sonunda söylediklerine, görüşmelere gerçekten ekleyecek hiçbir şeyi olmadığını söyledi.

“Sorularınızın cevapları orada… güvenlik meselesi, güvenlik garantileri, bunların hepsi kapsamlı bir anlaşmada ortaya çıkmalı” dedi.

Genel Sekreter birkaç ay içinde yeniden toplanacak ve daha fazla tartışmanın ardından bir başka gayrı resmi görüşme turu da sözlerine ekledi.

Nisan 2021'de Cenevre'de düzenlenen 5+1 Gayri Resmi Toplantısı, Kıbrıs sorununun çözümüne ilişkin resmi müzakerelerin yeniden başlamasına izin verecek yeterli ortak zemin bulamadı.

BM Genel Sekreteri Antonio Guterres, yakın gelecekte bir başka 5+1, Birleşmiş Milletler toplantısı düzenleyeceğini söyledi.

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07/05/2021 09:52