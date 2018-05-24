Dük ve Düşesin ilk resmi daveti

Buckingham Sarayı bahçesinde Prens Charles’ın 70’inci yaş günü kutlaması için düzenlenen davette tüm gözler, Sussex Dükü ve Düşesi unvanlarını alan ‘çiçekleri burnunda’ en taze kraliyet çiftindeydi. Ancak bu davet, ilk ‘eleştiriler’ için de ‘kem gözlere’ fırsat sundu.

Örneğin krem rengi bir elbise giyen Markle’ın çorapları eleştiri oklarının hedefi oldu. Birçok Twitter kullanıcısı, açık renk çorapların Meghan’ın ten rengine yakışmadığını, düşesi solgun gösterdiğini iddia etti.

PRENSİ ARI SOKTU

Davette ‘taze dük’ün payına bir ‘arı sürprizi’ düştü. Prens Harry, babası ile ilgili konuşma yapmak üzere kürsüye çıktığı sırada bir arının azizliğine uğradı. Ve kulağına konan arı tarafından sokulmasına rağmen, Sussex Dükü Harry, gülümseyerek konuşmasına devam etti

SATILIK DÜĞÜN ÇANTASI

Genç çiftin Windsor Sarayı’nda geçtiğimiz cumartesi günü gerçekleşen düğün törenlerinde seçkin davetlilere dağıtılan özel çantalar da, ‘internet piyasası’na düştü. Bu çantalardan biri, 21 bin 400 pounda (yaklaşık 138 bin TL) alıcı buldu.