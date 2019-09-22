Dülger atölyesinin eşyaları yandı…

Başkent Lefkoşa’nın Surlariçi bölgesinde, bu sabah saat 01.40’da yangın çıktı.

Polis Basın Subaylığı’ndan verilen bilgiye göre, Turgut Şahinoğlu’na a ait dülger atölyesi önünde bulunan çöp bidonu içerisindeki çöpler meçhul şahıs veya şahıslar tarafından yanıcı madde dökülerek yakılması sonucu çıkan yangında atölye içerisindeki 500’lük hava komprösörü, bıçkı makinesi, blanya makinesi, muhtelif ebatlarda tahta raflar ve çekmeceler ile eski giyim eşyaları tamamen yandı. Yangın, Lefkoşa İtfaiye Şubesi ekipleri tarafından söndürüldü ardından uzun süre soğutma çalışması yaptı.

22/09/2019 11:28